Вакцина на подходе - санврач Ляшко рассказал, когда будет вакцинация от коронавируса

Вакцина от коронавируса проходит последнюю стадию испытания, и в 2021 году можно рассчитывать на массовые прививки.
Об этом в эфире каналу “Украина 24” сказал главный санитарный врач Виктор Ляшко.
“Сегодня девять вакцин-кандидатов уже на третьей клинической стадии испытаний. Это испытание на большом количестве людей, то есть более 20 тыс. человек уже получают прививки, на них проверяют, формируется ли иммунный ответ, защищает ли она от заболевания. Поэтому в конце года надеемся, что будут положительные результаты, и на 2021 год, весна, чуть позже, ВОЗ прогнозирует массовые прививки. Можно рассчитывать на июнь 2021 года, не раньше”, – сказал Ляшко.
Также главный санитарный врач рассказал, что в Европе наступает полноценная вторая волна заболевания.
“Весьма тревожные сигналы поступают из Западной Европы, где количество случаев коронавирусной болезни, которое ежедневно регистрируется, в той же самой Франции, Испании, Великобритании, Израиле уже больше, чем было в начале пандемии – в марте и апреле. Это свидетельствует, что у них полноценная вторая волна. В Украине удалось воспрепятствовать первой волне, мы растянули во времени, но сейчас мы видим тенденцию к росту”, – сказал Ляшко.
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