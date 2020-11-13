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Разработчик вакцины BioNTech рассказал, когда мир вернется к обычной жизни

Разработчик вакцины BioNTech рассказал, когда мир вернется к обычной жизни

Вакцина от коронавируса позволит миру вернуться к нормальной жизни уже к концу 2021 года. Также препарат должен снизить передачу вируса.

Об этом заявил разработчик вакцины и основатель компании BioNTech Угур Сахин.

Он ожидает, что дальнейшие результаты исследований докажут, что вакцина помогает снизить передачу вируса и это снизит количество новых случаев заражения.

“Уверен, что передача вируса от человека к человеку будет снижена благодаря такой эффективной вакцине. Возможно, снижение будет не на 90%, а на 50%, но это также может дать стремительное сокращение темпов распространения”, – сказал Сахин.

Справка Finance.ua:

  • Мировые фондовые индексы взлетели до рекордных значений после того, как компания Pfizer заявила, что ее экспериментальная вакцина более чем на 90% эффективна в предотвращении COVID-19.
  • В компании BioNTech объяснили, по какой цене будет продаваться сенсационная вакцина от коронавируса, которую фирма разработала совместно с Pfizer.
  • Европейская комиссия в среду подписала контракт с компаниями Pfizer и BioNTec на закупку вакцины от коронавируса, которая показала успешные результаты клинических испытаний.
По материалам РБК-Украина
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