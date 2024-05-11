Конкурент Tesla Model Y: появились фото нового электромобиля от Huawei — Finance.ua

Конкурент Tesla Model Y: появились фото нового электромобиля от Huawei
Обнародовано фото нового электромобиля Avatr 07. Компактный кроссовер выйдет на рынок в третьем квартале по цене от 250 тыс. до 350 тыс. юаней ($34 600 — 48 400).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Кроссовер Avatr 07 — совместная разработка Huawei и Changan. Он станет более доступным конкурентом Tesla Model Y, хотя чуть больше американского электрокроссовера.
Размеры Avatr 07 2024:
- длина — 4825 мм;
- ширина — 1980 мм;
- высота — 1625 мм;
- колесная база — 2940 мм.
Дизайн выдержан в традиционном стиле Avatr. В облике преобладают плавные линии, а фары и фонари очень тоненькие. Стандартными являются 21-дюймовые колеса.
Салон Avatr 07 не показали, однако на шпионских фото видны несколько дисплеев на передней панели. Конечно, мультимедийную систему для них разработали в Huawei. Зеркала заднего вида можно заменить камерами.
Характеристики Avatr 07 пока держат в секрете. Известно, что кроссовер будет предложен в чисто электрической модификации, а также в варианте с бензиновым мотор-генератором и увеличенным запасом хода.
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