Конкурент Tesla Model Y: появились фото нового электромобиля от Huawei — Finance.ua

Конкурент Tesla Model Y: появились фото нового электромобиля от Huawei 11.05.2024, 02:21 — Технологии&Авто

Конкурент Tesla Model Y: появились фото нового электромобиля от Huawei, Фото: CarNewsChina

Обнародовано фото нового электромобиля Avatr 07. Компактный кроссовер выйдет на рынок в третьем квартале по цене от 250 тыс. до 350 тыс. юаней ($34 600 — 48 400).

Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Кроссовер Avatr 07 — совместная разработка Huawei и Changan. Он станет более доступным конкурентом Tesla Model Y, хотя чуть больше американского электрокроссовера.

Фото: CarNewsChina

Размеры Avatr 07 2024:

длина — 4825 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1625 мм;

колесная база — 2940 мм.

Дизайн выдержан в традиционном стиле Avatr. В облике преобладают плавные линии, а фары и фонари очень тоненькие. Стандартными являются 21-дюймовые колеса.

Фото: CarNewsChina

Салон Avatr 07 не показали, однако на шпионских фото видны несколько дисплеев на передней панели. Конечно, мультимедийную систему для них разработали в Huawei. Зеркала заднего вида можно заменить камерами.

Фото: CarNewsChina

Характеристики Avatr 07 пока держат в секрете. Известно, что кроссовер будет предложен в чисто электрической модификации, а также в варианте с бензиновым мотор-генератором и увеличенным запасом хода.

Кстати, чтобы водителям лишний раз не тратить деньги и нервы, можно оформить карту технической помощи от Finance.ua — ваш круглосуточный Assistance в пути.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.