Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента — Finance.ua

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Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента

Технологии&Авто
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Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента
Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента, Фото: Getty Images
В Instagram появились новые функции для Stories, которые позволят пользователям более креативно делиться контентом и общаться друг с другом.
Об этом сообщает пресс-служба Meta.

«Показать»

Среди нововведений — функция «Показать», позволяющая публиковать скрытые истории, доступные только при отправке личного сообщения.
Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента
С новой функцией пользователи могут публиковать размытые истории, раскрывающиеся только после получения личного сообщения от подписчика.

«Добавить свою музыку»

Появился стикер «Добавить свою музыку», позволяющий пользователям делиться любимой песней и поощрять других делать то же самое.
Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента
Это расширение функции «Добавить свое», которая позволяет пользователям отвечать на истории других пользователей своими собственными.

«Рамка»

Функция «Рамки» превращает фотографии в виртуальные полароиды. Пользователи могут просматривать эти фотографии.
Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента
Чтобы раскрыть содержимое внутри, вашим подписчикам придется встряхнуть телефон, чтобы раскрыть изображение.

«Вырезка»

Функция «Вырезки» позволяет пользователям преобразовывать части видео или фотографий в собственные стикеры. Их можно затем добавлять в Stories или Reels.
Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента
Instagram также обновил алгоритм рекомендаций контента. Эти изменения направлены на уменьшение воровства контента на платформе, поддержку оригинального контента и увеличение охвата для небольших аккаунтов.
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По материалам:
Ain.Ua
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