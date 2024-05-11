Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента — Finance.ua

Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента
В Instagram появились новые функции для Stories, которые позволят пользователям более креативно делиться контентом и общаться друг с другом.
Об этом сообщает пресс-служба Meta.
«Показать»
Среди нововведений — функция «Показать», позволяющая публиковать скрытые истории, доступные только при отправке личного сообщения.
С новой функцией пользователи могут публиковать размытые истории, раскрывающиеся только после получения личного сообщения от подписчика.
«Добавить свою музыку»
Появился стикер «Добавить свою музыку», позволяющий пользователям делиться любимой песней и поощрять других делать то же самое.
Это расширение функции «Добавить свое», которая позволяет пользователям отвечать на истории других пользователей своими собственными.
«Рамка»
Функция «Рамки» превращает фотографии в виртуальные полароиды. Пользователи могут просматривать эти фотографии.
Чтобы раскрыть содержимое внутри, вашим подписчикам придется встряхнуть телефон, чтобы раскрыть изображение.
«Вырезка»
Функция «Вырезки» позволяет пользователям преобразовывать части видео или фотографий в собственные стикеры. Их можно затем добавлять в Stories или Reels.
Instagram также обновил алгоритм рекомендаций контента. Эти изменения направлены на уменьшение воровства контента на платформе, поддержку оригинального контента и увеличение охвата для небольших аккаунтов.
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