Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента — Finance.ua

Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента 11.05.2024, 01:13 — Технологии&Авто

Обновление Instagram. Появились новые функции для создания контента, Фото: Getty Images

В Instagram появились новые функции для Stories, которые позволят пользователям более креативно делиться контентом и общаться друг с другом.

Об этом сообщает пресс-служба Meta.

«Показать»

Среди нововведений — функция «Показать», позволяющая публиковать скрытые истории, доступные только при отправке личного сообщения.

С новой функцией пользователи могут публиковать размытые истории, раскрывающиеся только после получения личного сообщения от подписчика.

«Добавить свою музыку»

Появился стикер «Добавить свою музыку», позволяющий пользователям делиться любимой песней и поощрять других делать то же самое.

Это расширение функции «Добавить свое», которая позволяет пользователям отвечать на истории других пользователей своими собственными.

«Рамка»

Функция «Рамки» превращает фотографии в виртуальные полароиды. Пользователи могут просматривать эти фотографии.

Чтобы раскрыть содержимое внутри, вашим подписчикам придется встряхнуть телефон, чтобы раскрыть изображение.

«Вырезка»

Функция «Вырезки» позволяет пользователям преобразовывать части видео или фотографий в собственные стикеры. Их можно затем добавлять в Stories или Reels.

Instagram также обновил алгоритм рекомендаций контента. Эти изменения направлены на уменьшение воровства контента на платформе, поддержку оригинального контента и увеличение охвата для небольших аккаунтов.

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