Instagram змінює алгоритм: у рекомендації просуватимуть оригінальний контент, а не його копії — Finance.ua
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Instagram змінює алгоритм: у рекомендації просуватимуть оригінальний контент, а не його копії

Фондовий ринок
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Instagram змінює алгоритм: у рекомендації просуватимуть оригінальний контент, а не його копії
Instagram змінює алгоритм: у рекомендації просуватимуть оригінальний контент, а не його копії
Instagram змінює систему рекомендацій контенту — перевагу надаватимуть оригінальному контенту й обліковим записам із невеликою кількістю підписників.
Про це пише The Verge.
Найбільша зміна стосується агрегаторів — акаунтів, які публікують контент інших користувачів часто без жодної згадки про авторство. Публікації таких акаунтів соцмережа видалятиме з рекомендацій.
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Оновлення стосується «серійних репостерів», які діляться чужим контентом, не змінюючи його, понад десять разів за 30 днів.
Такі акаунти знову зможуть потрапляти в рекомендації через 30 днів після останнього повторного розміщення «неоригінального» контенту.
Зміни не вплинуть на деякі акаунти, визначені Instagram і з ліцензійними угодами або дозволами на повторну публікацію контентмейкерів.
Також Instagram замінюватиме повторно опублікований контент оригінальним дописом автора в рекомендаціях.
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Однак це робитимуть лише тоді, коли система впевниться, що публікації ідентичні «на основі аудіо- та візуальних сигналів».
Автори контенту отримають сповіщення, коли їхній оригінальний контент замінить репости.
Раніше Instagram оцінював контент переважно на основі того, як підписники облікового запису взаємодіяли з ним, й алгоритм вирішував, чи просувати його в рекомендації.
Тепер Instagram змінює підхід, щоб надати невеликим обліковим записам рівні шанси на просування.
За матеріалами:
theБабель
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