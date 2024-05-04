Instagram змінює алгоритм: у рекомендації просуватимуть оригінальний контент, а не його копії — Finance.ua

Instagram змінює алгоритм: у рекомендації просуватимуть оригінальний контент, а не його копії Сьогодні 02:16 — Фондовий ринок

Instagram змінює алгоритм: у рекомендації просуватимуть оригінальний контент, а не його копії

Instagram змінює систему рекомендацій контенту — перевагу надаватимуть оригінальному контенту й обліковим записам із невеликою кількістю підписників.

Про це пише The Verge.

Найбільша зміна стосується агрегаторів — акаунтів, які публікують контент інших користувачів часто без жодної згадки про авторство. Публікації таких акаунтів соцмережа видалятиме з рекомендацій.

Оновлення стосується «серійних репостерів», які діляться чужим контентом, не змінюючи його, понад десять разів за 30 днів.

Такі акаунти знову зможуть потрапляти в рекомендації через 30 днів після останнього повторного розміщення «неоригінального» контенту.

Зміни не вплинуть на деякі акаунти, визначені Instagram і з ліцензійними угодами або дозволами на повторну публікацію контентмейкерів.

Також Instagram замінюватиме повторно опублікований контент оригінальним дописом автора в рекомендаціях.

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Однак це робитимуть лише тоді, коли система впевниться, що публікації ідентичні «на основі аудіо- та візуальних сигналів».

Автори контенту отримають сповіщення, коли їхній оригінальний контент замінить репости.

Раніше Instagram оцінював контент переважно на основі того, як підписники облікового запису взаємодіяли з ним, й алгоритм вирішував, чи просувати його в рекомендації.

Тепер Instagram змінює підхід, щоб надати невеликим обліковим записам рівні шанси на просування.

theБабель За матеріалами:

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