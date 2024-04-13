В Instagram і Facebook змінять правила щодо контенту, створеного ШІ — Finance.ua

В Instagram і Facebook змінять правила щодо контенту, створеного ШІ Сьогодні 23:04 — Фондовий ринок

В Instagram і Facebook змінять правила щодо контенту, створеного ШІ

З травня корпорація Meta оновлює свою політику щодо контенту, який створив штучний інтелект. Зокрема, в Instagram, Facebook і Threads з’явиться відповідна позначка біля таких фото або відео.

Про це йдеться у блозі компанії.

Маркування застосовуватимуть тоді, коли користувачі повідомлять про використання інструментів штучного інтелекту або коли Meta виявить індикатори фото- чи відеоконтенту, створеного ШІ.

Раніше політика Meta забороняла відео, створені або відредаговані за допомогою інструментів штучного інтелекту, які змушують людину говорити те, чого вона не казала.

Однак старі правила не охоплювали широкого діапазону контенту зі ШІ, який швидко заповнює інтернет.

Meta також змінює спосіб модерування контенту зі ШІ. З липня корпорація припинить видаляти створені штучним інтелектом матеріали, які не суперечать іншим правилам спільноти.

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Наглядова рада порекомендувала давати користувачам більше контексту про це, а не обмежувати вміст.

Однак контент зі ШІ або без нього, який порушує інші правила, до прикладу, політику щодо залякування, втручання у вибори та переслідування, і надалі видалятимуть.

Нагадаємо, США та Велика Британія підписали знакову угоду щодо штучного інтелекту. Союзники стали першими країнами, які офіційно співпрацюють у питаннях тестування та оцінки ризиків, повʼязаних з новими моделями ШІ.

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