Компанія OpenAI представила ШІ, який може відтворювати голос — Finance.ua

Компанія OpenAI представила ШІ, який може відтворювати голос Сьогодні 22:05 — Технології&Авто

Компанія OpenAI презентувала Voice Engine — новий інструмент на основі штучного інтелекту, який здатний емоційно, акцентно й доволі реалістично озвучувати тексти голосом будь-якої людини, маючи 15-секундний зразок звучання мови.

Про це повідомили на сайті компанії.

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Зазначається, що Voice Engine розробляли близько двох років. Проте наразі його не можна скачати всім, адже розробники вважають, що існує ризик використання технології недоброчесно, зокрема для створення діпфейків.

«Ми сподіваємося почати діалог про відповідальне застосування синтетичних голосів і про те, як суспільство може адаптуватися до цих нових можливостей. На основі цих обговорень і результатів тестів ми ухвалимо обґрунтоване рішення про те, чи варто і як саме розгортати цю технологію в масштабі», — зазначили в компанії.

ШІ-модель, з якою працює Voice Engine також лежить в основі функції «Читання вголос» чат-боту ChatGPT від компанії OpenAI.

Як можна використовувати Voice Engine

Компанія бачить кілька шляхів застосування технології:

надання допомоги тим, хто з якихось причин не може читати;

допомога дітям від час навчання, оскільки природне звучання більш сприятливе, ніж роботизовані голоси;

використання технології для перекладу відео та подкастів, адже, за словами розробників, навіть у перекладі Voice Engine зберігає природний акцент мовця;

У компанії зазначають, що новий інструмент також може допомогти у відновленні голосу пацієнтам з раптовими або дегенеративними станами мовленнєвого апарату.

Крім того, Voice Engine може дозволити німим людям спілкуватися, озвучуючи природньою мовою їхні текстові запити.

theБабель За матеріалами:

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