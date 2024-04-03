США та Велика Британія уклали першу у світі двосторонню угоду щодо безпеки ШІ — Finance.ua
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США та Велика Британія уклали першу у світі двосторонню угоду щодо безпеки ШІ

Технології&Авто
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США та Велика Британія підписали знакову угоду щодо штучного інтелекту. Союзники стали першими країнами, які офіційно співпрацюють у питаннях тестування та оцінки ризиків, повʼязаних з новими моделями ШІ.
Про це пише Financial Times.
Угоду підписали у Вашингтоні міністр науки Великої Британії Мішель Донелан та міністр торгівлі США Джина Раймондо. Документ визначає, як уряди двох країн обʼєднуватимуть технічні знання, інформацію та таланти в галузі безпеки ШІ.
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Угода є першою у світі двосторонньою угодою з безпеки ШІ і відбувається на тлі того, як уряди наполягають на суворішому регулюванні ризиків, повʼязаних з новими технологіями, таких як їхнє використання для кібератак або розробки біологічної зброї.
«Наступного року нам дійсно доведеться діяти швидко, тому що виходить наступне покоління моделей [ШІ], які можуть повністю змінити правила гри, і ми ще не знаємо всіх можливостей, які вони запропонують», — сказала Донелан.
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Угода, зокрема, дозволить новому британському Інституту безпеки штучного інтелекту (AISI), створеному в листопаді, та його американському еквіваленту, який ще не розпочав свою роботу, обмінюватися досвідом за допомогою відрядження дослідників з обох країн. Інститути також разом працюватимуть над тим, як незалежно оцінювати приватні моделі ШІ, створені такими компаніями, як OpenAI та Google.
Партнерство побудовано за зразком партнерства між Штабом урядового звʼязку Великої Британії (GCHQ) та Агентством національної безпеки США, які тісно співпрацюють з питань, повʼязаних із розвідкою та безпекою.
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Підтримуваний британським урядом AISI, який очолює технологічний інвестор та підприємець Ян Хогарт, найняв таких дослідників, як Джеффрі Ірвінг з Google DeepMind та Кріс Саммерфілд з Оксфордського університету, щоб розпочати тестування існуючих та невипущених моделей штучного інтелекту.
За матеріалами:
Forbes.ua
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