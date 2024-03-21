Саудівська Аравія вкладе рекордні $40 млрд у сферу ШІ — Finance.ua

Саудівська Аравія вкладе рекордні $40 млрд у сферу ШІ Сьогодні 01:46 — Технології&Авто

Саудівська Аравія вкладе рекордні $40 млрд у сферу ШІ

Нова ініціатива саудівського уряду — створення інвестиційного фонду і вкладення $40 мільярдів на підтримку профільних стартапів.

За даними The New York Times, один із засновників венчурного фонду Andreessen Horowitz Бен Хоровіц і керуючий Суверенним фондом Саудівської Аравії Ясір аль-Румайян могли залучити в новий інвестиційний фонд кошти сторонніх інвесторів, зокрема й самого Andressen Horowitz.

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Величезний суверенний фонд у розмірі $900 мільярдів призначений для різних проєктів, які мають знизити залежність саудівської економіки від вуглеводнів. Однак не всі інвестиції успішні: вкладення близько $45 мільярдів у Vision Fund виявилося неефективним через банкрутство деяких стартапів.

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Новий транш призначений для стартапів у сфері штучного інтелекту, включно з розробниками чипів і провайдерами хмарних технологій. Також можливе створення національних компаній, які займатимуться тим самим профілем розробок.

Для ШІ-сфери арабські інвестиції - перспективний напрямок фінансування нових проєктів. Раніше гендиректор OpenAI Сем Альтман провів переговори з урядом ОАЕ про інвестиції у власне виробництво прискорювачів, які знизять залежність розробника від обладнання Nvidia.

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