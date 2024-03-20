Інженери створили найбільший у світі комп’ютерний чип для ШІ — Finance.ua

Інженери створили найбільший у світі комп’ютерний чип для ШІ 20.03.2024, 00:57 — Технології&Авто

Інженери з Cerebras створили найбільший у світі комп’ютерний чип , який містить у собі вражаючі 4 трильйони транзисторів.

Як повідомляється , чип під назвою Wafer Scale Engine 3 (WSE-3) являє собою третє покоління суперкомп’ютерної платформи Cerebras. Вона була спеціально розроблена для роботи в системах штучного інтелекту.

Розмір розробки 8,5 на 8,5 дюймів. Вона містить у собі 900 000 ядер штучного інтелекту. За словами розробників, чип використовуватимуть для запуску неймовірно продуктивного суперкомп’ютера зі ШІ. При цьому він споживає стільки ж енергії, скільки його попередник, але має вдвічі більшу потужність.

Як зазначають інженери, їхній чип перевершує за розміром і продуктивністю навіть найпередовіші графічні процесори, які використовуються зараз для навчання моделей штучного інтелекту. Так, Nvidia H200 має всього 80 мільярдів транзисторів, що в 57 разів менше, ніж у WSE-3.

На базі нового чипу зберуть суперкомп’ютер Condor Galaxy 3. Його розмістять у Далласі, штат Техас. Цей суперкомп’ютер складатиметься з 64 «будівельних блоків» системи штучного інтелекту Cerebras CS-3, кожен з яких працюватиме на основі WSE-3. Об'єднання цих систем дасть загалом 16 екзафлопс обчислювальної потужності.

Condor Galaxy 3 використовуватиметься для навчання майбутніх систем штучного інтелекту, в яких використовуватиметься значно більше параметрів, ніж в наявних моделях. Наприклад, GPT-4 від OpenAI використовує близько 1,76 трильйона змінних для навчання, а Condor Galaxy 3 зможе обробляти системи штучного інтелекту з приблизно 24 трильйонами параметрів.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.