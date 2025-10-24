0 800 307 555
Через розвиток ШІ банки можуть втратити мільярди прибутків

Світові банки можуть втратити до $170 млрд прибутку, якщо не адаптують свої бізнес-моделі до зростання популярності штучного інтелекту серед клієнтів.
Про це пише Bloomberg з покликанням на звіт консалтингової компанії McKinsey.
Поширення агентного АІ — автономних цифрових помічників, які допомагають користувачам управляти особистими фінансами, — може скоротити прибутки банків.
«ШІ-агент, може підказати, що ви заощадите $2 000 на рік, просто переказавши гроші до іншого банку», — пояснив партнер McKinsey Прадіп Патіат.
Згідно зі звітом, споживачі тримають приблизно $23 трлн із $70 трлн на рахунках із майже нульовими ставками.
Використання ШІ-асистентів може скоротити банківські прибутки на 9%, якщо установи не переглянуть свої моделі роботи. Це може знизити середню дохідність банків нижче рівня вартості капіталу.
У матеріалі йдеться, що банки розраховують заощадити до 15−20% витрат завдяки власним ШІ-інструментам, однак вигоду майже повністю поглине конкуренція.
Водночас McKinsey зазначає, що перевагу отримають ті банки, які першими впровадять агентний АІ та оптимізують витрати.
За матеріалами:
Ain.Ua
