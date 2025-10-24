Через розвиток ШІ банки можуть втратити мільярди прибутків
Світові банки можуть втратити до $170 млрд прибутку, якщо не адаптують свої бізнес-моделі до зростання популярності штучного інтелекту серед клієнтів.
Про це пише Bloomberg з покликанням на звіт консалтингової компанії McKinsey.
Поширення агентного АІ — автономних цифрових помічників, які допомагають користувачам управляти особистими фінансами, — може скоротити прибутки банків.
«ШІ-агент, може підказати, що ви заощадите $2 000 на рік, просто переказавши гроші до іншого банку», — пояснив партнер McKinsey Прадіп Патіат.
Згідно зі звітом, споживачі тримають приблизно $23 трлн із $70 трлн на рахунках із майже нульовими ставками.
Використання ШІ-асистентів може скоротити банківські прибутки на 9%, якщо установи не переглянуть свої моделі роботи. Це може знизити середню дохідність банків нижче рівня вартості капіталу.
У матеріалі йдеться, що банки розраховують заощадити до 15−20% витрат завдяки власним ШІ-інструментам, однак вигоду майже повністю поглине конкуренція.
Водночас McKinsey зазначає, що перевагу отримають ті банки, які першими впровадять агентний АІ та оптимізують витрати.
Поділитися новиною
Також за темою
Через розвиток ШІ банки можуть втратити мільярди прибутків
Штрафні бали для водіїв за порушення ПДР — як це може працювати в Україні
ТОП-10 найпопулярніших імпортованих вживаних авто віком до 5 років в Україні
ТОП-7 популярних авто, яких слід уникати (причини)
Samsung представила нову гарнітуру — конкурента Apple Vision Pro
Wuling випустила бюджетний мініелектрокар (фото)