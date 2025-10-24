Через розвиток ШІ банки можуть втратити мільярди прибутків Сьогодні 07:01 — Технології&Авто

Через розвиток ШІ банки можуть втратити мільярди прибутків

Світові банки можуть втратити до $170 млрд прибутку, якщо не адаптують свої бізнес-моделі до зростання популярності штучного інтелекту серед клієнтів.

Про це пише Bloomberg з покликанням на звіт консалтингової компанії McKinsey.

Поширення агентного АІ — автономних цифрових помічників, які допомагають користувачам управляти особистими фінансами, — може скоротити прибутки банків.

«ШІ-агент, може підказати, що ви заощадите $2 000 на рік, просто переказавши гроші до іншого банку», — пояснив партнер McKinsey Прадіп Патіат.

Згідно зі звітом, споживачі тримають приблизно $23 трлн із $70 трлн на рахунках із майже нульовими ставками.

Використання ШІ-асистентів може скоротити банківські прибутки на 9%, якщо установи не переглянуть свої моделі роботи. Це може знизити середню дохідність банків нижче рівня вартості капіталу.

У матеріалі йдеться, що банки розраховують заощадити до 15−20% витрат завдяки власним ШІ-інструментам, однак вигоду майже повністю поглине конкуренція.

Водночас McKinsey зазначає, що перевагу отримають ті банки, які першими впровадять агентний АІ та оптимізують витрати.

