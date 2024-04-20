В Instagram з’явиться чат-бот на основі ШІ — Finance.ua
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В Instagram з’явиться чат-бот на основі ШІ

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В Instagram з’явиться чат-бот на основі ШІ
В Instagram з’явиться чат-бот на основі ШІ, Фото: freepik
Користувачі Instagram помітили, що в застосунку з’явився Meta AI — універсальний чат-бот на основі штучного інтелекту. Він може відповідати на запитання, писати вірші та генерувати зображення за допомогою текстових підказок.
Про це пише Engadget.
Такий крок не став несподіванкою, адже Meta представила Meta AI у вересні минулого року та протягом кількох місяців додавала чат-бот до своїх продуктів, як-от Facebook Messenger і WhatsApp.
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«Наші генеративні функції на основі штучного інтелекту перебувають на різних стадіях розробки, і ми тестуємо деякі з них публічно в обмеженому обсязі», — розповіли в Meta.
Аналізуючи коментар компанії, поки не всі користувачі мають доступ до Meta AI.
За інформацією медіа, оновлення з’явилося в пошуковому рядку Instagram. Хоча у деяких користувачів чат-бот можна знайти в прямих повідомленнях.
В Instagram з’явиться чат-бот на основі ШІ
Нагадаємо, компанія Meta випустить оновлення для Facebook Messenger, у якому з’являться нові функції.
Зокрема, можна буде відправляти фото в HD-якості, надсилати файли розміром до 100 МБ, створювати спільні альбоми та додавати нові контакти в Messenger за допомогою QR-коду.
За матеріалами:
mezha.media
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