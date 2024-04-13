Meta запускає нові функції Facebook Messenger — Finance.ua

Meta запускає нові функції Facebook Messenger
Компанія Meta випустить оновлення для Facebook Messenger, у якому з’являться нові функції. Зокрема, можна буде відправляти фото в HD-якості, надсилати файли розміром до 100 МБ, створювати спільні альбоми та додавати нові контакти в Messenger за допомогою QR-коду.
Про це йдеться у блозі компанії.
Додають можливість надсилати фотографії у HD-якості. Так можна буде надсилати й кілька фотографій одночасно, пояснюють розробники.
Крім того, протягом кількох тижнів з’явиться функція створення спільних альбомів з друзями.
Щоб скористатися, треба вибрати кілька фотографій у чаті та натиснути «Створити альбом».
Після цього всі учасники чату зможуть переглядати, видаляти і завантажувати до нього фотографії та відео.
Серед інших оновлень — можливість додавати нові контакти в Messenger за допомогою QR-коду. Його можна буде відсканувати у розділі «Налаштування».
Також можна буде надсилати файли розміром до 100 МБ з телефону.
Доступними будуть формати Word, PDF та Excel.
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