Федоров сообщил, когда заработает Дія.City

Виртуальная бизнес-страна со специальным правовым режимом для ІТ-компаний Дія.City заработает в первой половине 2021 года.
Об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию НВ, сообщает пресс-служба Минцифры в Телеграме.
“Наша амбициозная цель – первое полугодие 2021 года, когда проект Дія.City заработает, и будут первые резиденты. Я верю, что это ускорит в геометрической прогрессии развитие ІТ и креативной индустрии, а потом мы это масштабируем на всю страну. То есть глобальная наша цель – это изменение налоговой системы во всей стране”, – заявил Федоров.
Дія.City – это специальный правовой режим для IT-компаний. В Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты, которые позволят запустить Дія.City.
По словам Михаила Федорова, Дія.City – это пилот для перезапуска всей экономики Украины. За несколько лет, после перевода всех государственных услуг в онлайн, такую налоговую модель можно будет адаптировать на всю страну.
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В частности, за 5 лет Дія.City позволит увеличить объем рынка IT в два раза – до $11,8 млрд, а количество рабочих мест в 450 тысяч.
Среди основных критериев вступления в Дія.City:
Дія.City – это одни из лучших условий для ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире. Проект либерализует трудовые отношения и введет выгодные условия налогообложения. Также структура компаний и система уплаты налогов позволит привлекать больше инвестиций и выходить на международные рынки.
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