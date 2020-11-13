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Федоров сообщил, когда заработает Дія.City

Федоров сообщил, когда заработает Дія.City

Виртуальная бизнес-страна со специальным правовым режимом для ІТ-компаний Дія.City заработает в первой половине 2021 года.

Об этом рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью изданию НВ, сообщает пресс-служба Минцифры в Телеграме.

“Наша амбициозная цель – первое полугодие 2021 года, когда проект Дія.City заработает, и будут первые резиденты. Я верю, что это ускорит в геометрической прогрессии развитие ІТ и креативной индустрии, а потом мы это масштабируем на всю страну. То есть глобальная наша цель – это изменение налоговой системы во всей стране”, – заявил Федоров.

Дія.City – это специальный правовой режим для IT-компаний. В Верховной Раде уже зарегистрированы законопроекты, которые позволят запустить Дія.City.

По словам Михаила Федорова, Дія.City – это пилот для перезапуска всей экономики Украины. За несколько лет, после перевода всех государственных услуг в онлайн, такую ​​налоговую модель можно будет адаптировать на всю страну.

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В частности, за 5 лет Дія.City позволит увеличить объем рынка IT в два раза – до $11,8 млрд, а количество рабочих мест в 450 тысяч.

Среди основных критериев вступления в Дія.City:

  • компании должны принадлежать по виду экономической деятельности к IT и креативной индустрии;
  • штат компании должен насчитывать минимум девять сотрудников;
  • средняя заработная плата должна составлять 1200 евро.

Дія.City – это одни из лучших условий для ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире. Проект либерализует трудовые отношения и введет выгодные условия налогообложения. Также структура компаний и система уплаты налогов позволит привлекать больше инвестиций и выходить на международные рынки.

Справка Finance.ua:

  • Министерство цифровой трансформации уже нарабатывает проекты для привлечения инвестиций в Украину.
  • В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над тем, чтобы ІТ-сектор через несколько лет обеспечивал 10% ВВП страны.
  • Социальный и экономический эффект проекта Министерства цифровой трансформации “Дія.City” значительно превысит фискальные уступки государства.

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По материалам Finance.UA
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