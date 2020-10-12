День финансов, 23 октября: про платные дороги в Украине, пенсии через 15 лет, лучшие способы передвижения по Киеву

В пятницу, 23 октября, расскажем о том, как пандемия повлияла на благосостояние всего населения и почему Украину содержат только 9,5 млн человек.

Новое карантинное зонирование. С понедельника, 26 октября, вступают в силу новые зоны карантина. В «красную» зону войдут: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.

Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет. Комментарий Зеленского. Ранее мы писали о том, что премьер Денис Шмыгаль говорил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам. Сейчас Президент Украины заявил, что глава правительства имел в виду: «Молодежь в той ситуации, в которой находилась Украина, уезжает, стареет в целом страна. Если не будет предприятий – не будет кому платить налоги и не будет пенсий».

Платных дорог в Украине пока не будет. В Укравтодоре сообщили, что вместо взымания платы за проезд будет действовать другая модель. Частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу. Зарабатывать концессионер будет на придорожной инфраструктуре. Это заправочные станции, заведения общепита, рекламные площади, аренда. Первые дороги в рамках этой программы – по ссылке.

Кстати, какой способ передвижения по Киеву будет выгоднее: собственное авто, такси, каршеринг или общественный транспорт? В новом материале мы сравнили, во сколько обойдется их использование, и решили, что же выгоднее.

9,5 млн человек содержат всю страну. Как заявил глава ГНС Алексей Любченко, на сегодня в Украине заработную плату получают лишь 11,6 млн человек, из которых 2,1 млн – пенсионеры. То есть 9,5 млн человек содержают всю страну. Также, по его словам, в Украине экономически активного населения по классификации ООН (а это 15-70 лет) – около 34,6 млн. Из этой категории налоговая не видит на своей карте Украины 5,6 млн человек в течение последних десяти лет. Добавим, что Глава налоговой хочет вплотную заняться переводами заробитчан.

Банк арестовал зарплатный счет. Что делать? Если банк арестовал ваш пенсионный, зарплатный или счет для получения соцвыплат, Нацбанк советует обратиться в органы исполнительной службы, предоставив документальное подтверждение того, что ваш текущий счет используется исключительно для зачисления целевых выплат. Это может быть справка бухгалтерии с места работы, учебы, социального страхования, Пенсионного фонда и тому подобное. Также вы имеете право обжаловать вынесенное государственным или частным исполнителем постановление об аресте средств в судебном порядке.

МФО и операторы почтовой связи теперь могут обслуживать денежные переводы. НБУ расширил функции небанковских финансовых учреждений и операторов почтовой связи. Отныне они могут передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличных для последующего их перевода.

Влияние пандемии на благосостояние всего населения. Как свидетельствуют результаты исследование Credit Suisse, за первое полугодие взрослое население Украины обеднело на 9%, что является одним из самых высоких показателей в мире. Кроме того, с января по июнь, то есть за время пандемии коронавируса, богатство домохозяйств во всем мире сократилось на 7,2 трлн долларов. В то же время некоторым странам все-таки удалось повысить благосостояние своего населения.