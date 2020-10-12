"Есть несколько резервов". Глава налоговой хочет вплотную заняться переводами заробитчан

В Украине есть несколько резервов налоговых поступлений, в частности — $12 млрд, которые поступают от украинцев, уехавших работать за границу.
Об этом в интервью журналу НВ рассказал глава Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
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«Первый резерв — это $12 млрд, которые поступают в Украину от тех людей, которые уехали, к сожалению, работать за границу. Эти $12 млрд поступают в Украину, из них 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, — задекларированы. Там 100% должны все подать декларацию», — сказал он.
Любченко при этом подчеркнул, что на данный момент не рассматривает малый бизнес и ФЛП как источник налоговых поступлений.
“Я не хочу направлять систему вот туда, потому что это путь в никуда на этом этапе”, — заявил глава ГНС.
Любченко также отметил проблему с выводом капиталов из Украины: «И есть товарищи, которые за это же время выводят на год те же деньги, только за границу. То есть за три года $22 млрд выведено денег», — сказал он.
И наконец, еще одним источником налоговых поступлений Любченко назвал реализацию плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting — план действий ОЭСР по противодействию уходу бизнеса от налогов с помощью вывода прибыли и размывания базы налогообложения, — ред.): «Еще на $90 млрд мы видим операции, которые подлежат контролю в соответствии с законом. Там нам надо заниматься через международное налогообложение. Вот там и будем заниматься. И под это мы строим в рамках единого юрлица всю нашу концепцию администрирования. Поэтому у меня сейчас большой вызов — создать подразделение человек на 30. Найти тех людей, которые понимают трансфертное ценообразование, умеют выявлять и разрушать схемы, понимают вообще, что это такое», — добавил глава ГНС.
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