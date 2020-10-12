Имеет ли банк право ограничить в пользовании собственными средствами, если есть кредитный долг - ответ НБУ

В каких случаях банк имеет право ограничить в пользовании собственными средствами, если есть кредитный долг (или неоплаченные штрафы, алименты или другие обязательства). Об этом пишет НБУ.
Документ, который подтверждает законность ареста средств – постановление исполнителя об аресте денежных средств должника, которое выносится на основании исполнительных документов, перечень которых определен в статье 3 Закона Украины «Об исполнительном производстве», в том числе на основании исполнительной надписи нотариуса или решения суда. Также арестовать средства могут из-за задолженности по уплате алиментов или штрафов. Это предусмотрено Законом Украины “Об исполнительном производстве”.
Могут ли арестовать счет с зарплатой, пенсией или соцвыплатами.
Заработная плата, стипендия, пенсия, социальная помощь и другие социальные выплаты – это средства целевого назначения. Но банк может не иметь технической возможности открыть отдельный счет для зачисления исключительно таких средств. Поэтому счет, который открывается, в том числе и для зачисления заработной платы, пенсии, стипендий или соцвыплат, обычно по условиям банковского обслуживания является обычным текущим счетом.
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То есть это счет физического лица для собственных нужд, на него могут зачисляться любые средства, а не только средства целевого назначения.
Если счет, на который осуществляется зачисление зарплаты, пенсии, стипендий или соцвыплат, является текущими, то арест может быть наложен на все доступные средства.
Потому что нет технической возможности разделить целевые средства и «обычные».
Если же банк открыл вам отдельный счет исключительно для зачисления целевых поступлений, то банк возвращает без исполнения полученное от исполнителя постановление об аресте средств должника с указанием причин возврата. Но это не значит, что из денег целевого назначения не могут взиматься отчисления на погашение долга по кредиту, штрафам или алиментам.
Специальные счета, с которых запрещено взыскивать задолженность. Законодательство действительно запрещает арестовывать средства на счетах со специальным режимом использования. Но речь идет о счетах, открытых в соответствии со статьями 15-1 Закона Украины «Об электроэнергетике», статьей 19-1 Закона Украины «О теплоснабжении», 18-1 Закона Украины «Про питьевую воду питьевое водоснабжение и водоотведение» и согласно Закону Украины «Об упорядочении вопросов, связанных с обеспечением ядерной безопасности». Проще говоря, счета со специальным режимом использования – это счета предприятий, занимающихся производством или поставкой энергии, воды, отоплением помещений и тому подобное.
Что делать, если банк арестовал ваш пенсионный, зарплатный или счет для получения соцвыплат.
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