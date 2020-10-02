Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсии

Премьер Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Львовской политехники заявил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам, пишут “Украинские новости”.
“Из-за демографии у нас все меньше будет трудоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика”, – сказал глава правительства.
Читайте также: Пенсии в Украине: с какими рисками столкнется наша страна в ближайшее время – мнение экспертов
Премьер добавил, что необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет сам для себя откладывать на пенсию. Он отметил, что это произойдет уже со следующего года.
По его словам, государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитикВчера, 13:17 - 4830 5
Уплата налогового долга по налогу на недвижимое имущество (инфографика)Позавчера, 14:06 - 1977 3
Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанцияхВчера, 14:20 - 2809 2
Шмыгаль похвастался: бизнес взял кредитов "5-7-9" на более 9 млрд грнОколо часа назад - 76 1
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаВчера, 21:10 - 7997 1
Кто не останется без работы в Украине: самые востребованные профессииВчера, 11:00 - 79558
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаВчера, 21:10 - 7997 1
Названы города мира с самой переоцененной недвижимостьюВчера, 19:19 - 5939
Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку в октябре - аналитикВчера, 13:17 - 4830 5
Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанцияхВчера, 14:20 - 2809 2
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)Около часа назад - 23
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходыПозавчера, 10:11 - 355
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 599
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 812
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1680