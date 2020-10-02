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Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсии

Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсии

Премьер Денис Шмыгаль во время встречи со студентами Львовской политехники заявил, что Украина не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам, пишут “Украинские новости”.

“Из-за демографии у нас все меньше будет трудоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров, нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит, мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика”, – сказал глава правительства.

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Премьер добавил, что необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет сам для себя откладывать на пенсию. Он отметил, что это произойдет уже со следующего года.

По его словам, государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию.

Справка Finance.ua:

  • По данным Пенсионного фонда, его доходы за три квартала составили 338,2 млрд грн (в т. ч. 201,3 млрд грн – собственные доходы и 136,9 млрд грн – средства госбюджета на финансирование бюджетных программ). При этом расходы составили 355,4 млрд грн. Таким образом, дефицит составил 17,2 млрд грн.
  • В правительственном проекте госбюджета на 2021 год заложены 203,8 млрд грн на поддержку Пенсионного фонда – для обеспечения выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и покрытие дефицита средств фонда.

Как накопить себе на пенсию

По материалам Finbalance
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