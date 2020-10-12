Платных дорог пока не будет - "Укравтодор"

Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожном секторе Украины на нынешнем этапе не будет предусматривать появления платных автомагистралей.

Такое разъяснение предоставили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”).

В дорожном ведомстве сообщили, что вместо взымания платы за проезд предложена другая модель ГЧП – частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу. При этом из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора – при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги. Это позволит привлечь крупных частных инвесторов на дорожный рынок Украины.

На вопрос, на чем же будет зарабатывать концессионер, в “Укравтодоре” ответили, что инвестор будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре. Под такой инфраструктурой подразумеваются заправочные станции, заведения общепита, рекламные площади, аренда.

Презентация первой программы государственно-частного партнерства в секторе автомобильных дорог Украины состоится 29 октября.

Первыми дорогами в рамках программы ГЧП станут: