Платных дорог пока не будет - "Укравтодор"

Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожном секторе Украины на нынешнем этапе не будет предусматривать появления платных автомагистралей.
Такое разъяснение предоставили в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (“Укравтодор”).
В дорожном ведомстве сообщили, что вместо взымания платы за проезд предложена другая модель ГЧП – частный инвестор возьмет на себя обязательства обновлять и развивать существующую дорогу. При этом из Дорожного фонда будут выделяться средства на поддержку инвестора – при условии соблюдения им всех обязательств по качеству содержания дороги. Это позволит привлечь крупных частных инвесторов на дорожный рынок Украины.
На вопрос, на чем же будет зарабатывать концессионер, в “Укравтодоре” ответили, что инвестор будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре. Под такой инфраструктурой подразумеваются заправочные станции, заведения общепита, рекламные площади, аренда.
Презентация первой программы государственно-частного партнерства в секторе автомобильных дорог Украины состоится 29 октября.
Первыми дорогами в рамках программы ГЧП станут:
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