Украина обновила карантинные зоны

В четверг, 22 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение об обновлении карантинного зонирования в Украине. Решение вступит в силу в следующий понедельник.
“Красная” зона
В эту зону вошли: Ивано-Франковск, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов.
В этой зоне разрешено продолжить работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов (кроме Донецкой области). В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа школ, колледжей, вузов.
В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.
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В населенных пунктах и районах Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областей разрешена посадка пассажиров в транспорте пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения.
“Оранжевая” зона
В эту зону вошли: Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Ужгород, Запорожье, Львов, Одесса, Херсон, Черкассы, Киев.
Запрещается работа хостелов, турбаз и т. д. (кроме гостиниц); развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановых госпитализаций в больницы; спортзалов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; массовые мероприятия с участием более 20 человек, работа заведений общественного питания с 22:00 до 7:00.
“Желтая” зона
В эту зону вошли: Бровары, Кропивницкий.
Запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют “кризисные” услуги; проведение массовых мероприятий с участием более 30 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00.
“Зеленая” зона
В эту зону входят все остальные регионы и города. Обязательно наличие маски или респиратора во время пребывания в помещении; соблюдение дистанции при перевозке людей в общественном транспорте в пределах количества сидячих мест.
Запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек, работа заведений питания с 22:00 до 7:00, спортивные мероприятия со зрителями (исключение: международные матчи по согласованию Минздрава).
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