Нацбанк разрешил финучреждениям обслуживать денежные переводы

Национальный банк разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи обслуживать денежные переводы.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать ​другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, заключив между собой соответствующий договор”, – говорится в сообщении.

Кого это касается:

небанковские финансовые учреждения и операторов почтовой связи, которые имеют лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и являются платежными организациями и/или участниками платежной системы.

Для чего это необходимо:

нововведение даст возможность компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям – выбирать удобные для них пункты обслуживания.

Кроме того, регулятор определил, что пункт оказания финансовых услуг – это рабочее место работника, обустроенное техническим устройством с соответствующим программным обеспечением, которое дает возможность работнику сформировать электронный документ на перевод наличных и обеспечивает обработку и передачу информации банку и/или платежной организации платежной системы в режиме реального времени.

Справка Finance.ua:

За 9 месяцев 2020 года количество клиентов, которые отправляют зарубежные переводы через Приват24, выросло по сравнению с 2019 годом, на 65% – с 79 тысяч до 120 тысяч человек.

Уже введенные Нацбанком технологии – международный банковский счет IBAN и продолжение работы СЭП до 23/7 – является основой для запуска банками дешевых переводов.

Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за январь-август 2020 года составил 7 168 млн долларов.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫