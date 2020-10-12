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Нацбанк разрешил финучреждениям обслуживать денежные переводы

Нацбанк разрешил финучреждениям обслуживать денежные переводы

Национальный банк разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи обслуживать денежные переводы.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать ​другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, заключив между собой соответствующий договор”, – говорится в сообщении.

Кого это касается:

  • небанковские финансовые учреждения и операторов почтовой связи, которые имеют лицензию Национального банка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов и являются платежными организациями и/или участниками платежной системы.

Для чего это необходимо:

  • нововведение даст возможность компаниям расширить сферу бизнес-деятельности, а потребителям – выбирать удобные для них пункты обслуживания.

Кроме того, регулятор определил, что пункт оказания финансовых услуг – это рабочее место работника, обустроенное техническим устройством с соответствующим программным обеспечением, которое дает возможность работнику сформировать электронный документ на перевод наличных и обеспечивает обработку и передачу информации банку и/или платежной организации платежной системы в режиме реального времени.

Справка Finance.ua:

  • За 9 месяцев 2020 года количество клиентов, которые отправляют зарубежные переводы через Приват24, выросло по сравнению с 2019 годом, на 65% – с 79 тысяч до 120 тысяч человек.
  • Уже введенные Нацбанком технологии – международный банковский счет IBAN и продолжение работы СЭП до 23/7 – является основой для запуска банками дешевых переводов.
  • Объем частных переводов в Украину из-за рубежа за январь-август 2020 года составил 7 168 млн долларов.

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По материалам Finance.UA
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