Нацбанк разрешил финучреждениям обслуживать денежные переводы

Национальный банк разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи обслуживать денежные переводы.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“Национальный банк Украины разрешил небанковским финансовым учреждениям и операторам почтовой связи передавать другим таким же учреждениям или операторам свои полномочия по осуществлению операций по приему наличности для дальнейшего ее перевода, заключив между собой соответствующий договор”, – говорится в сообщении.
Кого это касается:
Для чего это необходимо:
Кроме того, регулятор определил, что пункт оказания финансовых услуг – это рабочее место работника, обустроенное техническим устройством с соответствующим программным обеспечением, которое дает возможность работнику сформировать электронный документ на перевод наличных и обеспечивает обработку и передачу информации банку и/или платежной организации платежной системы в режиме реального времени.
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