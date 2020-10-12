По каким странам коронавирус ударил сильнее всего - исследование Credit Suisse

За первое полугодие взрослое население Украины обеднело на 9%, что является одним из самых высоких показателей в мире, но меньшим, чем в России.
Об этом говорится в докладе о всемирном уровне благосостояния Global Wealth Report, который подготовил швейцарский банк Credit Suisse.
Авторы исследования утверждают, что с января по июнь, то есть за время пандемии коронавируса, богатство домохозяйств во всем мире сократилось на 7,2 трлн долларов.
Таким образом, благосостояние украинцев за этот период снизилось на 9% в долларовом выражении:
Повысить благосостояние населения смогли такие страны: Китай, Нидерланды, Бангладеш и Египет. Самый высокий показатель – у Филиппин – 7%.
При оценке благосостояния Credit Suisse использовал собственную методологию, основанную на учете капитализации фондового рынка, ценах на жилье, курсе валюты и изменениях ВВП.
Напомним, по данным НБУ, в первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились примерно на 6%.
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