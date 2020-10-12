По каким странам коронавирус ударил сильнее всего - исследование Credit Suisse

За первое полугодие взрослое население Украины обеднело на 9%, что является одним из самых высоких показателей в мире, но меньшим, чем в России.

Об этом говорится в докладе о всемирном уровне благосостояния Global Wealth Report, который подготовил швейцарский банк Credit Suisse.

Авторы исследования утверждают, что с января по июнь, то есть за время пандемии коронавируса, богатство домохозяйств во всем мире сократилось на 7,2 трлн долларов.

Таким образом, благосостояние украинцев за этот период снизилось на 9% в долларовом выражении:

В России (10,7%),

Норвегии (11%),

Мексике (14,2%),

ЮАР (21,8%)

Бразилии (24,4%).

Повысить благосостояние населения смогли такие страны: Китай, Нидерланды, Бангладеш и Египет. Самый высокий показатель – у Филиппин – 7%.

При оценке благосостояния Credit Suisse использовал собственную методологию, основанную на учете капитализации фондового рынка, ценах на жилье, курсе валюты и изменениях ВВП.

Напомним, по данным НБУ, в первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились примерно на 6%.

Справка Finance.ua:

По результатам исследования института демографии им. Птухи НАН Украины, в Украине в конце 2020 года в категории бедных окажется 45% населения. По прогнозу уровня бедности на 2020 год, сделанному в конце 2019 года, значение показателя на текущий год должно было составить 31,2%. В связи с этим реальный рост показателя бедности гораздо выше – на 13,8 п.п. или на 44%, уточняют авторы исследования.