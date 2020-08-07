За полгода сбережения населения Украины сократились на 6% - НБУ

В первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились на около 6%.

Об этом заявил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает пресс-служба Офиса Президента.

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“В первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%”, – сказано в сообщении.

По его словам, инициированное Президентом Владимиром Зеленским повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы граждан и, соответственно, увеличит возможность сбережений.

“Поэтому повышение минимальной заработной платы даже до озвученной величины является необходимым и целесообразным в этот момент”, – отметил председатель Совета НБУ.

Справка Finance.ua:

Экономист Тарас Козак считает, что гривна — одна из самых недооцененных валют в мире. Для украинцев доллар должен стоить значительно дешевле, чем 27 гривен. В отношении сбережений на долгосрочную перспективу – специалист советует покупать доллары или евро.

Негативное влияние пандемии COVID -19 и ее последствия для семейного бюджета ощутили 69% украинцев. Об этом сказано в исследовании Детского фонда ООН ( ЮНИСЕФ ).

Для того чтобы были средства для инвестиций, необходимо прежде всего привить себе полезные привычки для сбережений. Об этом рассказал Василий Матий, финансист, партнер iPlan.ua, соучредитель бизнес-сообщества BOARD .

По данным опроса компании Research & Branding Group, 45% украинцев не имеют никаких сбережений.

Самыми популярными типами сбережений среди украинцев являются банковские депозиты (срочные вклады и сберегательные счета, наличные накопления в иностранной валюте и сбережения на банковских карточках или текущих счетах.

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