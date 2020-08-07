За полгода сбережения населения Украины сократились на 6% - НБУ

В первом полугодии 2020 года сбережения населения Украины сократились на около 6%.
Об этом заявил председатель совета Национального банка Украины Богдан Данилишин, передает пресс-служба Офиса Президента.
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“В первом полугодии 2020 года сбережения населения сократились почти на 6%”, – сказано в сообщении.
По его словам, инициированное Президентом Владимиром Зеленским повышение минимальной заработной платы так или иначе повысит доходы граждан и, соответственно, увеличит возможность сбережений.
“Поэтому повышение минимальной заработной платы даже до озвученной величины является необходимым и целесообразным в этот момент”, – отметил председатель Совета НБУ.
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