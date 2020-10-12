9,5 млн человек содержат всю страну - глава ГНС

На сегодня в Украине заработную плату получают лишь 11,6 млн человек, из которых 2,1 млн – пенсионеры. То есть 9,5 млн человек содержают всю страну. Об этом заявил глава ГНС Алексей Любченко в интервью «Новое время».

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины на FACEBOOK.

В Государственном реестре физических лиц насчитывается 44,1 млн человек, из которых 37,6 млн – это граждане, находящиеся на подконтрольной территории Украины. Доходы, как свидетельствует статистика 2019 года, получали 19,7 млн граждан, то есть 45%.

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«У нас экономически активного населения по классификации ООН (а это 15-70 лет) – около 34,6 млн. Из этой категории налоговая не видит на своей карте Украины 5,6 млн человек в течение последних десяти лет», – подчеркнул Алексей Любченко.

По мнению главы налоговой, решить этот вопрос можно за счет привязки декларирования к механизму избирательного права и бюджетного процесса.

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«Почему нам формируют политику те, кто десять лет не платит налоги. Человек ходит, голосует. Я против. Это моя гражданская позиция. Хочешь пользоваться социальными стандартами? Плати налоги и пользуйся. Почему 11,6 млн человек работают, платят налоги, еще 1,8 млн заняли активную позицию и стали предпринимателями, а миллионы людей даже не подумали о работе, не говоря уже о налогах», – отметил Алексей Любченко.

Справка Finance.ua:

4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что современная пенсионная система при нынешнем демографическом прогнозе гарантированно не сможет обеспечить украинцев пенсиями, поэтому нужно изменить ее на накопительную.

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине на сегодняшний день на 13 миллионов граждан, которые работают официально, приходится 11,3 миллиона пенсионеров.

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