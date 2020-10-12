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9,5 млн человек содержат всю страну - глава ГНС

9,5 млн человек содержат всю страну - глава ГНС

На сегодня в Украине заработную плату получают лишь 11,6 млн человек, из которых 2,1 млн – пенсионеры. То есть 9,5 млн человек содержают всю страну. Об этом заявил глава ГНС Алексей Любченко в интервью «Новое время».

Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины на FACEBOOK.

В Государственном реестре физических лиц насчитывается 44,1 млн человек, из которых 37,6 млн – это граждане, находящиеся на подконтрольной территории Украины. Доходы, как свидетельствует статистика 2019 года, получали 19,7 млн граждан, то есть 45%.

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«У нас экономически активного населения по классификации ООН (а это 15-70 лет) – около 34,6 млн. Из этой категории налоговая не видит на своей карте Украины 5,6 млн человек в течение последних десяти лет», – подчеркнул Алексей Любченко.

По мнению главы налоговой, решить этот вопрос можно за счет привязки декларирования к механизму избирательного права и бюджетного процесса.

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«Почему нам формируют политику те, кто десять лет не платит налоги. Человек ходит, голосует. Я против. Это моя гражданская позиция. Хочешь пользоваться социальными стандартами? Плати налоги и пользуйся. Почему 11,6 млн человек работают, платят налоги, еще 1,8 млн заняли активную позицию и стали предпринимателями, а миллионы людей даже не подумали о работе, не говоря уже о налогах», – отметил Алексей Любченко.

Справка Finance.ua:

  • 4 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что современная пенсионная система при нынешнем демографическом прогнозе гарантированно не сможет обеспечить украинцев пенсиями, поэтому нужно изменить ее на накопительную.
  • Министр социальной политики Украины Марина Лазебная сообщила, что в Украине на сегодняшний день на 13 миллионов граждан, которые работают официально, приходится 11,3 миллиона пенсионеров.

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По материалам Finance.UA
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