9,5 млн человек содержат всю страну - глава ГНС

На сегодня в Украине заработную плату получают лишь 11,6 млн человек, из которых 2,1 млн – пенсионеры. То есть 9,5 млн человек содержают всю страну. Об этом заявил глава ГНС Алексей Любченко в интервью «Новое время».
Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины на FACEBOOK.
В Государственном реестре физических лиц насчитывается 44,1 млн человек, из которых 37,6 млн – это граждане, находящиеся на подконтрольной территории Украины. Доходы, как свидетельствует статистика 2019 года, получали 19,7 млн граждан, то есть 45%.
Читайте также: Зеленский прокомментировал слова Шмыгаля о том, что Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет
«У нас экономически активного населения по классификации ООН (а это 15-70 лет) – около 34,6 млн. Из этой категории налоговая не видит на своей карте Украины 5,6 млн человек в течение последних десяти лет», – подчеркнул Алексей Любченко.
По мнению главы налоговой, решить этот вопрос можно за счет привязки декларирования к механизму избирательного права и бюджетного процесса.
🎬 Что украинцы думают о государственных пенсиях, рассчитывают ли на них?
«Почему нам формируют политику те, кто десять лет не платит налоги. Человек ходит, голосует. Я против. Это моя гражданская позиция. Хочешь пользоваться социальными стандартами? Плати налоги и пользуйся. Почему 11,6 млн человек работают, платят налоги, еще 1,8 млн заняли активную позицию и стали предпринимателями, а миллионы людей даже не подумали о работе, не говоря уже о налогах», – отметил Алексей Любченко.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В МВФ сравнили доходы украинцев и жителей других стран (инфографика)Вчера, 20:01 - 2675 21
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4888 21
Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньгиВчера, 15:45 - 3564 15
Локдаун для бизнеса: кто выживетВчера, 21:02 - 1755 6
"Цифра не такая большая" — в "Слуге народа" назвали стоимость опроса Зеленского 25 октября4 ч. назад - 569 5
Украинцев в ноябре ждет новый курс доллара: аналитик назвал ценуВчера, 19:02 - 12721 4
Мошенники массово берут кредиты на чужое имя: два способа защитить свои документыВчера, 17:40 - 6791 1
Возвращение обязательного техосмотра: в Украине его не смогут пройти 3 млн. автоВчера, 15:35 - 4888 21
Зеленский: Пенсионеры 80+ получают достаточно большие деньгиВчера, 15:45 - 3564 15
Сменить поставщика газа теперь можно через Приват24: как это сделатьВчера, 16:30 - 3077 4
Миссия OSIRIS-REx: в NASA показали, как коснулись астероида (видео)Вчера, 11:10 - 264
SpaceX успешно запустила на орбиту очередную партию интернет-спутников (видео)19.10.2020, 09:57 - 228 1
Нобелевскую премию по экономике в 2020 году дали за "усовершенствование теории аукционов"12.10.2020, 12:55 - 825
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 1548 18
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 2122