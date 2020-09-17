День финансов, 24 сентября: что повлияет на курс, почему кэш снова в моде и зачем банки вывозят валюту из страны

Четверг, 24 сентября, подтвердил, что кэш жил, кэш жив, кэш будет жить.

Тактики межбанка и факторы по курсу. Эксперты назвали ключевые факторы, которые определяют колебания курса гривны. Как обычно, на первых ролях – неопределенность с последующим кредитованием Украины со стороны МВФ. Отметим, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб завил, что возможность 2 траншей от МВФ до конца года потеряна. Он же и прокомментировал изменение тактики на межбанке.

А тем временем…

Банки вывозят валюту из страны. Украинцы в этом году больше продают валюты банкам, чем покупают у них, поэтому операторам рынка пришлось экспортировать валютный кэш.

В новом видео 🎥 на youtube-канале Finance.ua вместе с финансовым экспертом Василием Невмержицким мы уже обсудили: почему кэш снова в моде, и чем чревато увеличение живых денег в обороте.

“Нафтогаз” ищет варианты в Укрпочте, Привате, и Ощаде. Компания ведет переговоры с Укрпочтой, а также с государственными ПриватБанком и Ощадбанком об использовании сети их отделений в качестве контакт-центров для тех украинцев, кто пожелает покупать газ у “Нафтогаза”. Как утверждают, для тех потребителей, кто пожелает покупать газ напрямую у Нафтогаза, подключиться к новому поставщику можно будет легко, достаточно отправить копии необходимых документов.

“Ковальская” инвестирует в UNIT.City $70 млн. ПСГ «Ковальская» и UFuture начинают строительство новых бизнес-кампусов на территории UNIT.City. Построить намерены бизнес-кампусы общей площадью 70 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие инновационного парка со стороны промышленно-строительной группы составляют свыше $70 млн. Ожидаемый срок реализации проекта – 4 года.

Есть ли свет в конце туннеля? Или что происходит с вагоностроением в Украине. Сегодня около 64 тысяч грузовых вагонов или 43,5% всего подвижного состава Украины исчерпали свой нормативный ресурс. Как утверждают эксперты, к проблеме изношенных вагонов ежегодно добавляются тысячи импортируемых из страны-агрессора грузовых вагонов. Они списываются в РФ и за бесценок продаются в Украине.

Сколько потеряет экономика, если ничего не изменить, и что нужно сделать – читайте по ссылке.

40 тонн монет на продажу. Национальный банк Украины выставил на продажу лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна общим весом 40,19 тонны. Согласно данным в системе Prozorro, проведение аукциона запланировано на 9 октября. Начальная цена продажи лота – 135 470 грн с НДС.

Всем выйти из тени! И тебе, экономика, тоже бы не помешало… В первом квартале 2020 года уровень теневой экономики составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта Украины, что на 2 процентных пункта больше показателя 2019 года. А метод убыточности предприятий показал увеличение уровня теневой экономики до 38% от объема официального ВВП.