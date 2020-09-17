Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – Нафтогаз

Нафтогаз ведет переговоры с Укрпочтой, а также с государственными ПриватБанком и Ощадбанком об использовании сети их отделений в качестве контакт-центров для тех украинцев, кто пожелает покупать газ у Нафтогаза.
Об этом рассказала в комментарии UBR.ua директор по взаимодействию с органами государственной власти НАК “Нафтогаз” Алена Осмоловская.
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Она уточнила, что для тех потребителей, кто пожелает покупать газ напрямую у Нафтогаза, подключиться к новому поставщику можно будет легко, достаточно отправить копии необходимых документов, загрузив на сайт НАКа.
Проблему отсутствия сети своих контакт-центров, необходимых для обслуживания широких слоев населения, Нафтогаз планирует решить кардинальным способом – подключив к обслуживанию государственные банки и Укрпочту, которые имеют самые разветвленные сети отделений по стране.
“Мы считаем, что нет необходимости вкладывать большие средства, тем более сейчас, в кризис, отвлекать средства на открытие отдельных сервисных центров. Уже есть несколько компаний, у которых есть большая розничная сеть, где они общаются с клиентами. Они просто могут расширить перечень своих услуг также на газ”, – говорит Осмоловская.
Она уподобляет эту будущую сеть Нафтогаза сети супермаркетов, в которые производитель ставит свое “молоко”, только в данном случае будет продаваться газ.
“Это дистрибюционная сеть. Вы можете, если, например, вырабатываете молоко, открыть свой магазинчик, где продаете только фермерское молоко, а можете это молоко поставлять в те же сети супермаркетов, например. В нашем случае это выбор между открытием собственных магазинчиков или подписанием большого контракта с сетью супермаркетов по всей стране и ставить на полочку нашу “бутылку с молоком”, рассказывает Осмоловская.
По ее словам, подобные переговоры пока еще неофициально ведутся с такими банками, как государственные Приватбанк и Ощадбанк, а также с Укрпочтой, которые имеют большую сеть отделений по стране, и эту сеть Нафтогаз намерен использовать под свои сервисные центры.
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