В Нафтогазе рассказали о перспективных услугах для населения

В рамках трансформации Нафтогаз готовит перспективные продукты для тех украинцев, кто готов покупать у него газ.
Об этом рассказала в комментарии UBR.ua директор по взаимодействию с органами государственной власти НАК “Нафтогаз” Алена Осмоловская.
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Так, среди подобных продуктов рассматривается установка бойлера в тех квартирах и домах, жители которых покупают газ у Нафтогаза. Такие и подобные им меры энергоэффективности позволят в итоге снизить объемы потребления газа, на чем рядовые украинцы только выиграют.
“У нас в планах трансформация, чтобы из того, чем является сейчас Нафтогаз, создать современную европейскую компанию мирового уровня для того, чтобы мы говорили не о погашении долгов, а о каких-то интересных решениях утепления вашего дома. Например, мы вам предлагаем купить газ, плюс бойлер, плюс мы утепляем ваш дом, и ваш счет уменьшается вдвое. Вот такие, собственно, предложения и такие дискуссии, которые должны вестись в нормальной газовой или энергетической компании. Мы надеемся, что будет завершена и реформа рынка, и произойдет трансформация Нафтогаза”, – прогнозирует Осмоловская.
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