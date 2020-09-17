0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 84 0

В Нафтогазе рассказали о перспективных услугах для населения

В Нафтогазе рассказали о перспективных услугах для населения

В рамках трансформации Нафтогаз готовит перспективные продукты для тех украинцев, кто готов покупать у него газ.

Об этом рассказала в комментарии UBR.ua директор по взаимодействию с органами государственной власти НАК “Нафтогаз” Алена Осмоловская.

Читайте также: В Нафтогазе назвали сентябрьскую ПСО цену газа для производителей тепла

Так, среди подобных продуктов рассматривается установка бойлера в тех квартирах и домах, жители которых покупают газ у Нафтогаза. Такие и подобные им меры энергоэффективности позволят в итоге снизить объемы потребления газа, на чем рядовые украинцы только выиграют.

“У нас в планах трансформация, чтобы из того, чем является сейчас Нафтогаз, создать современную европейскую компанию мирового уровня для того, чтобы мы говорили не о погашении долгов, а о каких-то интересных решениях утепления вашего дома. Например, мы вам предлагаем купить газ, плюс бойлер, плюс мы утепляем ваш дом, и ваш счет уменьшается вдвое. Вот такие, собственно, предложения и такие дискуссии, которые должны вестись в нормальной газовой или энергетической компании. Мы надеемся, что будет завершена и реформа рынка, и произойдет трансформация Нафтогаза”, – прогнозирует Осмоловская.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.