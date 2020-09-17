0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 81 0

В Нафтогазе назвали сентябрьскую ПСО цену газа для производителей тепла

В Нафтогазе назвали сентябрьскую ПСО цену газа для производителей тепла

В сентябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 4318,99 грн за 1 тыс куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

Об этом сообщается на сайте компании.

Это на 7% меньше по сравнению с 1 января 2020 г. и на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2019 года. Также средневзвешенная цена ПСО за 9 мес. 2020 года на 40% ниже по сравнению с ценой за 9 мес. 2019 года.

Напомним, Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Справка Finance.ua:

  • По мнению первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, если бы добытый в Украине газ реализовывался через биржу, то его цена была бы ниже.
  • Облгазы начали выставлять потребителям счета с крупной суммой задолженности, которую указывали ранее. При этом потребителям угрожают отключением газоснабжения в случае неуплаты.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.