В Нафтогазе назвали сентябрьскую ПСО цену газа для производителей тепла

В сентябре 2020 года оптовая цена на природный газ для производителей тепловой энергии, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО), составляет 4318,99 грн за 1 тыс куб. м (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

Об этом сообщается на сайте компании.

Это на 7% меньше по сравнению с 1 января 2020 г. и на 4% меньше по сравнению с сентябрем 2019 года. Также средневзвешенная цена ПСО за 9 мес. 2020 года на 40% ниже по сравнению с ценой за 9 мес. 2019 года.

Напомним, Нафтогаз до 1 мая 2021 года поставляет природный газ для производителей тепла, которые подпадают под действие Положения о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19 октября 2018 г. № 867 (с изменениями и дополнениями), и заключили соответствующие договоры поставки природного газа.

Справка Finance.ua:

По мнению первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, если бы добытый в Украине газ реализовывался через биржу, то его цена была бы ниже.

Облгазы начали выставлять потребителям счета с крупной суммой задолженности, которую указывали ранее. При этом потребителям угрожают отключением газоснабжения в случае неуплаты.