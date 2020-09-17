В НБУ объяснили изменение тактики на межбанке

Изменение тактики Национального банка на межбанковском валютном рынке, вероятно, связано с кадровыми изменениями в департаменте открытых рынков.
Об этом сообщил замглавы регулятора Дмитрий Сологуб в интервью агентству Интерфакс-Украина.
“Изменения в департаменте открытых рынков, наверное, повлияли на это, потому что люди по-другому тактически это видят. Я ж не стою над ними. Наша задача – чтобы рынок в обе стороны двигался”, – сказал он.
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Комментируя ослабление гривны на межбанке с 29 августа по 15 сентября с 27,555 грн/$ до 28,105 грн/$, Сологуб отметил, что в данном случае следует смотреть не на длительность девальвации, а на ее объем.
“Рынок должен двигаться, должна быть волатильность. То, что он терял немного копеек каждый день – окей, объемы изменений не такие большие”, – добавил замглавы НБУ.
Он также подчеркнул, что регулятор придерживается плавающего валютного курса, и “гривна будет двигаться в обе стороны”.
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