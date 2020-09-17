0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 424 0

В НБУ объяснили изменение тактики на межбанке

В НБУ объяснили изменение тактики на межбанке

Изменение тактики Национального банка на межбанковском валютном рынке, вероятно, связано с кадровыми изменениями в департаменте открытых рынков.

Об этом сообщил замглавы регулятора Дмитрий Сологуб в интервью агентству Интерфакс-Украина.

“Изменения в департаменте открытых рынков, наверное, повлияли на это, потому что люди по-другому тактически это видят. Я ж не стою над ними. Наша задача – чтобы рынок в обе стороны двигался”, – сказал он.

🎬 Почему кэш снова в моде. Прогноз курса валют

Комментируя ослабление гривны на межбанке с 29 августа по 15 сентября с 27,555 грн/$ до 28,105 грн/$, Сологуб отметил, что в данном случае следует смотреть не на длительность девальвации, а на ее объем.

“Рынок должен двигаться, должна быть волатильность. То, что он терял немного копеек каждый день – окей, объемы изменений не такие большие”, – добавил замглавы НБУ.

Он также подчеркнул, что регулятор придерживается плавающего валютного курса, и “гривна будет двигаться в обе стороны”.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на Youtube-канале Finance.ua

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Валюта
Смотри также
Весь рынок:Валюта Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.