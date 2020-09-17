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Уровень теневой экономики в Украине превысил 30%

Уровень теневой экономики в Украине превысил 30%

В первом квартале 2020 года уровень теневой экономики составил 31% от объема официального валового внутреннего продукта Украины, что на 2 процентных пункта больше показателя 2019 года.

Об этом свидетельствуют предварительные расчеты Министерства развития экономики.

Отмечается, что опыт предыдущих кризисов свидетельствует об ожиданиях увеличения уровня теневой экономики, ведь в условиях значительной неопределенности из-за распространения пандемии COVID-19 бизнес стремится уменьшить риски потери ресурсов.


График Минэкономики

В Минэкономики отмечают, что в январе-апреле произошло ожидаемое уменьшение деловой и инвестиционной активности как внутри страны, так и за ее пределами. Также существенно выросли убытки в экономике.

“Однако именно необычный характер кризиса, вызванного распространением пандемии и введением карантинных мер, определил нетипичный характер динамики теневой экономики с так называемыми секторальными особенностями”, – говорится в документе.

Три из четырех методов, с использованием которых осуществляется оценка уровня теневой экономики, зафиксировали следующие данные:

  • метод «расходы населения – розничный товарооборот и услуги» – 29% от объема официального ВВП;
  • электрический метод – 27% от объема ВВП;
  • монетарный метод – 29% от объема ВВП.

Вместе с тем метод убыточности предприятий показал увеличение уровня теневой экономики до 38% от объема официального ВВП.

По предварительным данным, уровень теневой экономики в 2019 году составил 28% от объема официального ВВП Украины, что на 3 п. п. меньше показателя 2018 года.

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По материалам Финансовый клуб
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