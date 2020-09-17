Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страны

Украинцы в этом году больше продают валюты банкам, чем покупают у них, поэтому операторам рынка пришлось экспортировать валютный кэш.
Об этом рассказала директор блока «Рынки капитала» Альфа-Банка Татьяна Попович во время круглого стола «Какие риски для гривны несут осень-зима 20/21», проведенного онлайн «Финансовым клубом».
“Летом огромное влияние оказывали продажи валюты населением. Мы как банк, который занимается экспортом и импортом банкнот, очень много вывозили наличной валюты за границу. Был избыток валютной наличности в стране, особенно это касалось наличных евро. Но это и хорошо, если мы говорим о валютных рисках. Наше население реагирует оперативно, не только покупая валюту, но еще и продавая валюту, я это оцениваю как положительный фактор для страны», – сказала она.
Татьяна Попович отметила, что наличный рынок в целом сбалансирован.
“Когда курс подрастает, то физлица достаточно активно и с интересом валюту сдают. А сейчас курс очень близок к курсу, который был два года назад в этот же период», – напомнила она.
НБУ подсчитал, что за январь – август население продало валюты на $1,12 млрд больше, чем купило.
Начальница управления казначейства Банка Форвард Наталия Шишацкая объяснила, почему украинцам пришлось распродать валюту. “То, что люди продавали валюту, связано с тем, что в период карантина пришлось немного съесть свои запасы. Это существенный фактор, из-за которого увеличилось предложение валюты от населения», – сообщила она.
Эксперт увидела, что «особых ярких реакций населения» на летнюю динамику курса не было.
«Население уже привыкло к различным изменениям, начиная от политических и заканчивая пандемией. И несмотря на то, что весной был дефицит наличной валюты, когда были проблемы с завозом банкнот, летом не было какого-то рывка, достаточно все ровно было. Были какие-то сезонные колебания, но поведение клиентов очень ровное», – рассказала Наталия Шишацкая.
Глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук проанализировал валютное поведение украинцев, которые с 2015 года больше продают валюты, чем покупают.
“Население начало продавать больше валюты в этом году, чем в прошлом, но при этом стало и накапливать валюты гораздо больше, чем в прошлом году. И увеличились остатки в их закромах. Я это связываю с тем, что население продавало валюту, в том числе для финансирования своих расходов, но точно не тратило валюту на зарубежные поездки или тратило гораздо меньше. А при этом приток валюты по денежным переводам практически не изменился», – рассказал эксперт.
Он говорит, что население хоть и продает много валюты, но могло бы продать еще больше.
“Потенциал для продажи валюты был бы намного больше, если бы не ухудшение девальвационных ожиданий, которое мы наблюдаем в этом году, особенно ярко с марта – апреля», – подчеркнул он.
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