Банкиры назвали факторы влияния на курс гривны осенью

Участники круглого стола «Какие риски для гривны несут осень-зима 20/21», проведенного онлайн «Финансовым клубом», назвали ключевые факторы, которые определяют колебания курса гривны.

Первый фактор – неопределенность с последующим кредитованием Украины со стороны МВФ.

“Все ждут, как у нас продолжится сотрудничество с МВФ и Всемирным банком. Это будет оказывать не только экономическое, но и психологическое влияние. Также это станет сигналом для экспортеров: они будут понимать, будет расти курс или падать, надо заводить выручку сейчас или позже. И это один из основных факторов, который будет влиять на то, каким будет курс у нас до конца года и в следующем году», – говорит начальник управления казначейства Банка “Форвард” Наталия Шишацкая.

Второй фактор назвала директор блока «Рынки капитала» Альфа-Банка Татьяна Попович.

«За июль – август нерезиденты вышли из ОВГЗ на 12,5 млрд грн. В этом драмы я не вижу, поскольку есть очень большой спрос со стороны внутреннего рынка, система переликвидна, и пока хватает лимитов, банки могут покупать гособлигации», – рассказала она.

За полгода нерезиденты уже вывели из госбумаг 40 млрд грн, но динамика оттока замедлилась.

«Этот фактор влияет на валютный курс, потому что нерезиденты, продавая свои гособлигации на вторичном рынке, затем покупают валюту. По нашим оценкам, к концу года уже таких погашений ОВГЗ, в которых присутствует большая доля нерезидентов, больше нет. Поэтому нерезиденты дальше влиять на валютный рынок с точки зрения гособлигаций уже не будут», – спрогнозировала она.

Следующим фактором она назвала «второй по урожайности год», который обеспечит аграрный экспорт стабильной валютной выручкой.

«Что еще влияет на рынок – так это объявление некоторыми иностранными банками выплаты дивидендов. Это не драматичные суммы, но после карантина рынок в принципе не очень большой. Сейчас он только возрождается. Поэтому даже выплаты нескольких банков влияют на валютный рынок и небольшой рост курса. Но в процентах волатильность в гривне к доллару меньше, чем в некоторых других валютных парах (например, гривна-евро. – Ред.)», – рассказала Татьяна Попович.

Глава департамента макроэкономических исследований ICU Сергей Николайчук обратил внимание на неопределенность вокруг фискальной политики правительства и монетарной политики Нацбанка.

«Это, возможно, один из факторов, который генерирует ухудшение инфляционных и девальвационных ожиданий. На этот год плановый дефицит бюджета – почти 300 млрд грн, а за первые восемь месяцев дефицит был меньше 50 млрд грн. У нас весь остаток дефицита остается на IV квартал. И хотя мы прогнозируем, что по итогам года дефицит будет намного меньше, в конце года мы ожидаем достаточно существенный фискальный импульс», – рассказал эксперт.

Его базовый прогноз предполагает, что программа МВФ будет актуализирована в I квартале 2021-го.

«Это позволит Украине частично профинансировать дефицит бюджета за счет внешних ресурсов как от МВФ, так и от Европейского союза и Всемирного банка, выйти на рынок еврооблигаций. Частично у нас будет наблюдаться приток иностранного капитала, который будет ослаблять девальвационное давление на гривну. Но для достижения этой договоренности с МВФ Украине придется пойти на определенные уступки относительно уровня фискальных стимулов и дефицита бюджета», – сказал он.

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