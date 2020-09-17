Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монет

Национальный банк Украины выставил на продажу лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна общим весом 40,19 тонны. Согласно данным в системе Prozorro, проведение аукциона запланировано на 9 октября.
Начальная цена продажи лота – 135 470 грн с НДС.
Как сообщалось, Нацбанк решил вывести из оборота монеты номиналом 25 копеек: начиная с 2 октября они перестают быть платежным средством при осуществлении наличных денежных расчетов.
Кроме того, Национальный банк с 1 октября начнет изымать из обращения монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.
Напомним, монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.
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