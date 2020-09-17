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Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монет

Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монет

Национальный банк Украины выставил на продажу лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. и 1 гривна общим весом 40,19 тонны. Согласно данным в системе Prozorro, проведение аукциона запланировано на 9 октября.

Начальная цена продажи лота – 135 470 грн с НДС.

Как сообщалось, Нацбанк решил вывести из оборота монеты номиналом 25 копеек: начиная с 2 октября они перестают быть платежным средством при осуществлении наличных денежных расчетов.

Кроме того, Национальный банк с 1 октября начнет изымать из обращения монеты номиналом 1 гривна старого образца, изготовленные до 2018 года (золотистого цвета), заменяя их соответствующими оборотными монетами образца 2018 года.

Напомним, монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством в Украине и изымаются из наличного обращения с 1 октября 2019 года.

По материалам Mind
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