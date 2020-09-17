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2021 год может стать крахом вагоностроительной отрасли в Украине - эксперты

2021 год может стать крахом вагоностроительной отрасли в Украине - эксперты

Вследствие продления сроков эксплуатации на сегодня около 64 тысяч грузовых вагонов или 43,5% всего подвижного состава Украины исчерпали свой нормативный ресурс. А 2021 год может стать крахом и полной остановкой вагоностроительной отрасли.

Об этом заявили на конференции: “Сегодня – остановка вагоностроительных заводов страны, завтра – банкротство логистических компаний. Требуем от правительства принять безотлагательные меры”.

К изношенным вагонам, говорят эксперты, ежегодно добавляются тысячи импортируемых из страны-агрессора России грузовых вагонов, которые списываются там и за бесценок продаются в Украине. Как сообщил директор “ТАС-Логистик” Владимир Иващенко, за последние четыре года из России завезли 18 тыс. “гробов на колесах”, раскомплектованных старых вагонов, которые калечат наши пути и приводят к авариям на железной дороге, а деньги за этот хлам идут стране-агрессору.

“Поэтому украинские рабочие, но и сталевары, металлурги и другие специалисты теряют работу. А хуже всего, что в то время, когда вагоностроительные заводы останавливаются и начинается тотальная безработица, российские вагоны продолжают завозить в Украину. В придачу, разрешают им работать в раскомплектованном состоянии, даже без исправных тормозных систем”, – утверждает Иващенко.

Риски использования старых вагонов:

  • разрушаются железнодорожные пути;
  • увеличиваются текущие затраты на эксплуатацию;
  • втрое увеличивается количество внеплановых ремонтов и простоев парка;
  • снижается конкурентоспособность железнодорожных перевозок по территории Украины;
  • существует техногенный риск для функционирования железнодорожного сектора.

По словам Иващенко, Укрзализныця в июне запретила ввозить в Украину иностранные вагоны в порожнем состоянии. Кабмин в июле запретил растаможивать вагоны, которые в июле 2014 года были зарегистрированы в России. Но не все так просто.

“Нам говорят – «все, рынок закрыт», но нет. У нас есть факт завоза в Украину в июле 2020 года 50 вагонов. Несмотря на все запреты правительства и Укрзализныци, эти вагоны были ввезены в страну в режиме временного ввоза пока и на данный момент продолжают работать. Я также обращаю ваше внимание, что правительство запретило ввозить в Украину только до 31 декабря 2020 года. А что потом? Поэтому мы настаиваем на необходимости запрета ввоза на таможенную территорию Украины иностранных вагонов не только в режиме импорта, но и в режиме временного ввоза. Также на продлении этого запрета, как минимум, до конца 2021 года”, – отметил он.

Что и сколько потеряет экономика, если ничего не изменить:

  • недополучит 150 млрд гривен инвестиций в железнодорожную отрасль;
  • около 10% дополнительного роста ВВП Украины;
  • потеряет более 45 млрд налогов в бюджеты различных уровней;
  • потеряет инвестиции в развитие производительности производства в более чем 150 украинских предприятий;
  • будет потеряно 120 000 созданных рабочих мест для специалистов тяжелой промышленности страны.

По словам Генерального директора “Аурум Груп” Андрей Жария, вот что следует сделать:

  • ограничить любое использование списанных подержанных вагонов из любых юрисдикций (российские вагоны уже идут в обход через любые страны мира).
  • запретить эксплуатацию неукраинских вагонов (российских, других стран, во внутренних перевозках Украины (как исключение импорт-экспорт).
  • с 1 октября ввести запрет на поставки в состав вагонов, которым продлили сроки эксплуатации.
  • пересмотреть требования и фактическое выполнение ремонтных работ в вагонах, у которых истек срок эксплуатации.
По материалам Finance.UA
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