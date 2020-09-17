«Ковальская» инвестирует в UNIT.City $70 млн

ПСГ «Ковальская» и UFuture объявляют о сотрудничестве и начинают строительство новых бизнес-кампусов на территории UNIT.City.
К кластеру пять – бизнес-кампусов общей площадью 70 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие инновационного парка со стороны промышленно-строительной группы составляют свыше $70 млн.
Ожидаемый срок реализации проекта – 4 года.
Проекты «Ковальской» в UNIT.City будут отвечать принципам устойчивой архитектуры, среди которых инновационность, эстетичность и экологическая безопасность. Предполагается, что сооружения получат сертификацию Leed Silver, что означает, что они будут тратить на 25% меньше энергии и воды в ходе эксплуатации.
Кампусы от «Ковальской» интегрируются в общий архитектурный контекст UNIT.City. Для разработки их проектов «Ковальская» привлекла известное европейское архитектурное бюро APA Wojciechowski и международную инженерную компанию TEBIN.
Кампус В04 получит динамическую объемную форму кристалла. Массивности сооружении будут придавать рельефные архитектурные детали на фасаде. В04 будет четко и выразительно подчеркивать границы пространства и отличаться на фоне серии полностью стеклянных кампусов.
Кампус В06 также станет самобытным элементом комплекса. Визуально объект будет разделен на две массы: семиэтажную, которая держит композиционную высоту здания, и двухэтажную, которая выдвигается в сторону соседней постройки и будет консольно нависать над основным телом дома.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль сообщил, кто может не платить пенсионный сбор при покупке квартирыВчера, 16:05 - 5603 12
В Украине может измениться цена на автогаз и бензин: прогнозВчера, 19:05 - 4284 9
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страны3 ч. назад - 1806 5
Как противодействовать рейдерству по недвижимости - объяснение МинюстаВчера, 13:00 - 1373 5
Нацбанк выставил на продажу 40 тонн изъятых из обращения монет5 ч. назад - 739 2
В Украине может измениться цена на автогаз и бензин: прогнозВчера, 19:05 - 4284 9
Укрпочта, ПриватБанк и Ощадбанк будут продавать газ населению, – Нафтогаз6 ч. назад - 2232 1
Банкиры спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие неделиВчера, 20:00 - 2022
Украинским банкам пришлось вывозить лишнюю валюту из страны3 ч. назад - 1806 5
Цены стали расти: эксперт рассказал, что происходит на рынке аренды жильяВчера, 21:30 - 1785
В Киеве вырастили самый большой алмаз в мире (видео)9 ч. назад - 598
В Польше объявили о создании лекарства от COVID-19Вчера, 16:10 - 436
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метров17.09.2020, 10:10 - 1464
Apple представила новый iPad і iPad Air16.09.2020, 10:10 - 829 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 3308 10