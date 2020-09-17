«Ковальская» инвестирует в UNIT.City $70 млн

ПСГ «Ковальская» и UFuture объявляют о сотрудничестве и начинают строительство новых бизнес-кампусов на территории UNIT.City.

К кластеру пять – бизнес-кампусов общей площадью 70 тыс. кв. м. Инвестиции в развитие инновационного парка со стороны промышленно-строительной группы составляют свыше $70 млн.

Ожидаемый срок реализации проекта – 4 года.

Проекты «Ковальской» в UNIT.City будут отвечать принципам устойчивой архитектуры, среди которых инновационность, эстетичность и экологическая безопасность. Предполагается, что сооружения получат сертификацию Leed Silver, что означает, что они будут тратить на 25% меньше энергии и воды в ходе эксплуатации.

Кампусы от «Ковальской» интегрируются в общий архитектурный контекст UNIT.City. Для разработки их проектов «Ковальская» привлекла известное европейское архитектурное бюро APA Wojciechowski и международную инженерную компанию TEBIN.

Кампус В04 получит динамическую объемную форму кристалла. Массивности сооружении будут придавать рельефные архитектурные детали на фасаде. В04 будет четко и выразительно подчеркивать границы пространства и отличаться на фоне серии полностью стеклянных кампусов.

Кампус В06 также станет самобытным элементом комплекса. Визуально объект будет разделен на две массы: семиэтажную, которая держит композиционную высоту здания, и двухэтажную, которая выдвигается в сторону соседней постройки и будет консольно нависать над основным телом дома.

Справка Finance.ua:

UFuture – холдинговая компания украинского предпринимателя Василия Хмельницкого, у которого имеется диверсифицированный портфель активов в области недвижимости, инфраструктуры, промышленности, возобновляемой энергетики, фармацевтики и IT.