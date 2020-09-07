День финансов, 11 сентября: деньги вкладчикам «Аркады», ограничения для коллекторов, ФЛП на нескольких работах

Пятница, 11 сентября. Вкладчики «Аркады» наконец-то дождались выплат. Но и это еще не все:

Деньги для вкладчиков «Аркады». Сегодня ФГВФЛ начал проводить выплаты средств вкладчикам банка «Аркада», который 25 августа был признан неплатежеспособным. Более 90% вкладчиков банка “Аркада” (5000 человек) получат вклады в полном объеме, а клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах гарантированной суммы. Подробнее о выплатах.

Прогноз на снижение. В Нацбанке сообщили, что процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское снижение учетной ставки Нацбанка до 6%. Как отмечается, в динамике депозитных ставок уже наблюдаются некоторые сдвиги, в частности за полгода по состоянию на 1 июля средневзвешенная ставка по депозитам бизнеса снизилась более чем на 5 процентных пункта, а по депозитам домохозяйств – на 3,2 п. п.

Мошенники не дремлют. Редиски Нехорошие люди придумали еще один способ обмануть украинцев. Населению начали приходить скидки на оплату света по электронной почте. В сообщении гражданам предлагают зарегистрироваться на сайте «Центра коммунального сервиса», перейдя по ложной ссылке. После регистрации пользователю якобы оформят скидку на электроэнергию. На сайте мошенники используют логотип Кабмина.

Не устают проворачивать свои темные дела мошенники и с платежными картами.

Так, по данным статистики ассоциации «ЕМА», в 1-й половине 2020 года ежедневно в среднем осуществлялось 546 успешных для мошенников незаконных операций с платежными картами. Средняя сумма незаконной операции составляет 3300 гривен. Всего с начала года таким методом преступники получили более 100 млн гривен.

Что ждать от курса в новом бюджете? Ответ предоставил премьер-министр Денис Шмыгаль. С его слов, проект государственного бюджета на 2021 год подадут в Верховную Раду 15 сентября. Также он обнародовал основные параметры, которые запланированы на 2021. Например, рост ВВП планируется на 4,7%, дефицит бюджета по плану будет 6%, а курс доллара, вписанный в бюджет, составит 29 грн. В Минэкономики также отмечают, что возврат к росту экономики Украины может произойти в конце 2020 года.

А пока…безработных в столице становится только больше. С начала года столичная служба занятости зарегистрировала 32,6 тысячи безработных. В начале сентября на учете в службе состояли 25 196 безработных, а это в 3,1 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года (8046 человек). С начала года служба трудоустроила 8,8 тыс. граждан. Чаще всего работу находили в оптовой и розничной торговле.

Кстати, в Гоструда напомнили, что предприниматели имеют право работать по трудовому договору у нескольких работодателей одновременно. Но основным местом работы ФЛП является предприятие, в котором находится трудовая книжка данного работника.

Ограничения для коллекторов. Как рассказал Сергей Никифоров, исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины на MFO Summit 2020, коллекторам планируют запретить контактировать с третьими лицами и обрабатывать их персональные данные, игнорировать вопросы по деталям долга и предоставлять неправдивую информацию, использовать изображения на конвертах из-за неправильного их толкования, а также сообщать третьим лицам информацию о долге заемщика.