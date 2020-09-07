Населению приходят скидки на оплату света от мошенников

Центр коммунального сервиса в Киеве призывает граждан быть внимательными, чтобы не попасться на «удочку» злоумышленников, предлагающих фейковую скидку на электроэнергию.
Об этом сообщает пресс-служба ЦКС.
ЦКС стало известно о распространении фейковой информации в виде электронной е-mail рассылки.
В сообщении на почту гражданам предлагают зарегистрироваться на сайте «Центра коммунального сервиса», перейдя по ложной ссылке. После регистрации пользователю якобы оформят скидку на электроэнергию.
«Письма поступают с адреса, домен которого похож на правительственную электронную почту. Мошенники незаконно использовали логотип Кабмина и общую визуальную стилистику личного кабинета Центра коммунального сервиса для распространения недостоверной информации», – сообщает пресс-служба ЦКС.
В фейковом сообщении говорится: «Правительство Украины внедряет в IV квартале 2020 года уменьшение тарифа на электроэнергию по всей территории страны до окончания карантинного периода. Предложение актуально до 15 сентября 2020 года».
Сейчас Центр коммунального сервиса выясняет ситуацию и намерен обратиться в соответствующие органы с запросом об установлении организаторов фейковых рассылок.
В Украине цена на электроэнергию для населения составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 168 копеек за кВт-ч, и остается неизменной с 2017 года.
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