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Количество безработных в столице возросло в три раза: кто востребован

Количество безработных в столице возросло в три раза: кто востребован

С начала года столичная служба занятости зарегистрировала 32,6 тысячи безработных, в частности за период с 12 марта по 9 сентября, когда правительством был введен карантин в связи с распространением коронавируса, – 28,2 тысячи.

Об этом пишет Киевский городской центр занятости.

В начале сентября на учете в службе состояли 25 196 безработных – в 3,1 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого (8046).

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Сколько людей обращается в центр. В последние месяцы количество граждан, которые обращаются в центр занятости за получением статуса безработного, значительно уменьшилось. Если в пик нагрузки, который выпал на апрель, было зарегистрировано 9,4 тысячи безработных, то в августе – только 3 тыс. Зато выросли объемы трудоустройства: с 305 человек, обеспеченных работой с помощью службы занятости в апреле, до 1432 – в августе. В общем, при содействии службы с начала года трудоустроены 8,8 тыс. граждан, в т. ч. 6,1 тыс. – во время карантина.

Больше всего получили работу:

  • в оптовой и розничной торговле,
  • на предприятиях перерабатывающей промышленности,
  • в сфере государственного управления и обороны,
  • на транспорте, в профессиональной, научной и технической деятельности.

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«Работу находит тот, кто ее ищет. Служба занятости открыта для взаимодействия. Обратившись в КГЦЗ, и мы непременно поможем – работодатель имеет возможность укомплектовать штат работниками нужного профиля и уровня квалификации, получить выплату помощи по частичной безработице, а безработный – содействие в поиске работы, материальное обеспечение и возможность определиться с направлением своей профессиональной деятельности с помощью профориентации», – отметил директор КГЦЗ Виктор Билич.

Напомним, размер минимального пособия по безработице составляет на период карантина и в течение 30 дней после его окончания – 1000 гривен, далее – 650 гривен, продолжительность выплат – 180 календарных дней.

Справка Finance.ua:

  • Карантинные ограничения привели к сокращению объемов производства и росту безработицы. Трудоустроиться нынче стало намного сложнее. Как отмечают специалисты по набору персонала, работодатели существенно сократили количество вакансий и повысили требования к претендентам.
  • Размер выплаты помощи по безработице зависит от страхового стажа, основания прекращения трудовых отношений и размера заработной платы, получаемой гражданином перед увольнением.

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По материалам Finance.UA
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