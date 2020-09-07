Фонд гарантирования вкладов начинает выплаты средств вкладчикам АО АКБ «Аркада»

С 11 сентября 2020 года Фонд гарантирования вкладов начинает проводить выплаты средств вкладчикам банка «Аркада» по ​​договорам банковского вклада, срок действия которых закончился до 25 августа 2020 года включительно, и по договорам банковского счета (текущие счета).

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Возмещение средств вкладчикам производится через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат Фонда.

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Для получения средств по указанным договорам вкладчикам необходимо обратиться в любой из указанных банков-агентов с паспортом или другим документом, удостоверяющим личность.

Физические лица – резиденты дополнительно предъявляют документ, выданный соответствующим контролирующим органом, удостоверяющий их регистрацию в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов (кроме лиц, в паспорте которых контролирующим органом сделана отметка о наличии права проводить любые платежи по серии и номеру паспорта или в паспорт внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или территориальными подразделениями Государственной миграционной службы Украины внесены данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика / внесена запись об отказе от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов в электронном бесконтактном носителе или на паспорте проставлено слово “отказ”).

Размер возмещения – средства в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тысяч гривен независимо от количества вкладов в одном банке.

Напомним, Фонд гарантирования ввел временную администрацию в банке “Аркада” и начал процедуру вывода банка с рынка.

Более 90% вкладчиков банка “Аркада” (более 5000 человек) получат вклады в полном объеме. Размер их вкладов не превышает гарантированную Фондом гарантирования вкладов физических лиц сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с большими объемами вкладов получат их в пределах суммы, гарантированной Фондом гарантирования вкладов физических лиц. В целом Фонд обеспечит выплаты гарантированной суммы вкладчикам в объеме 285 млн грн.

Справка Finance.ua:

Ранее в ФГВФЛ разъяснили, когда будут выплачивать деньги вкладчикам банка “Аркада”. “Деньги вкладчикам признанного неплатежеспособным банка “Аркада” Фонд гарантирования будет выплачивать не позднее 20-го рабочего дня, средств у Фонда более чем достаточно”, – об этом заявила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Светлана Рекрут.

Прокуратура Киева сообщила о подозрении президенту банка “Аркада”. Его подозревают в присвоении денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов “Эврика” и “Патриотика” в сумме 50 млн гривен.

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