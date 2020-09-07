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В Минэкономики назвали условие для возобновления роста ВВП Украины

В Минэкономики назвали условие для возобновления роста ВВП Украины

Возврат к росту экономики Украины может произойти в конце 2020 года. Оживление экономической активности возможно при условии невозврата к жестким мерам карантина как в мире, так и в Украине.

Об этом говорится в обзоре Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

Как отметили в Минэкономики, пандемия коронавируса и воздействие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, оказали негативное влияние на производственную сферу, особенно в I полугодии 2020 года.

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В частности, пандемия спровоцировала изменения трендов развития мировой экономики, существенное падение спроса и цен на мировых сырьевых рынках, вызвала превентивные меры как в Украине, так и в странах – основных торговых партнерах.

“Однако смягчение с середины мая карантинных ограничений и дальнейшее их снятие на фоне внедрения принятых правительственных решений, направленных на уменьшение влияния пандемии COVID-19 позволят оживить экономическую активность и ожидать возобновления роста в конце текущего года при условии невозврата к жестким мерам карантина как в мире, так и в Украине”, – говорится в сообщении.

Вместе с тем, отдельным фактором влияния до конца года является нисходящая динамика в сельском хозяйстве, в частности растениеводстве в условиях более низкого по сравнению с прошлогодним рекордным урожая зерновых.

По материалам РБК-Украина
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