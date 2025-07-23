В Китае хотят запретить перепродажу новых автомобилей — Finance.ua

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В Китае хотят запретить перепродажу новых автомобилей

Мир
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В Китае хотят запретить перепродажу новых автомобилей
В Китае хотят запретить перепродажу новых автомобилей
Министерство промышленности Китая планирует запретить перепродажу новых автомобилей в течение шести месяцев после их регистрации.
Об этом сообщило издание отраслевой ассоциации, пишет Reuters.
Это решение направлено на борьбу с распространенной в Китае практикой так называемой «перепродажи подержанных авто с нулевым пробегом», когда новые автомобили сначала регистрируются, а затем сразу же перепродаются по рыночным ценам, что иногда даже превышает первоначальную стоимость.
Эта проблема приобрела большой масштаб из-за дефицита некоторых моделей, высокого спроса и перекупщиков, которые искусственно разогревают рынок, скупая популярные авто и продавая их с наценкой уже под видом подержанных, хотя фактически машины не эксплуатировались. Такая схема вредит и конечным потребителям, и официальным дилерам, вынужденным конкурировать с неофициальным рынком перепродаж.
Кроме того, в статье Auto Review говорится об отдельной инициативе Китайской ассоциации автомобильных дилеров, которая предложила ввести специальную систему кодирования для экспорта подержанных автомобилей. Эта система позволит лучше контролировать перемещение транспортных средств, которые вывозятся из страны после использования. В частности, речь идет о внедрении уникальных идентификационных кодов для машин, что позволит проследить их историю эксплуатации, пробег и юридический статус.
Некоторые китайские автопроизводители уже начали реагировать на ситуацию. В частности, Chery и BYD объявили о намерении ввести собственные меры по контролю поведения дилеров. Компании планируют привлекать дилерские центры к ответственности за нарушение правил, включая случаи, когда автомобили регистрируются на подставных лиц или на самих дилеров с целью перепродажи еще до фактической продажи конечным покупателям. Это явление стало особенно заметно в случае с популярными электромобилями, где спрос существенно превышает предложение.
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Так Китай стремится стабилизировать внутренний рынок новых автомобилей, защитить интересы конечных потребителей и минимизировать спекуляции, которые вредят здоровой конкуренции. Ожидается, что запрет на перепродажу новых авто в течение полугода вступит в силу после одобрения соответствующих нормативных актов. Это станет очередным шагом китайских властей в направлении более жесткого контроля за рынком автомобилей, где в последние годы растет количество манипуляций с ценами и цепочками поставок.
По материалам:
news.infocar.ua
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