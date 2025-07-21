Как проверить подержанное авто перед покупкой: чек-лист для покупателя — Finance.ua

Как проверить подержанное авто перед покупкой: чек-лист для покупателя Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Как проверить подержанное авто перед покупкой: чек-лист для покупателя

Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск, даже когда продавец кажется честным. Чтобы избежать финансовых потерь и неприятных сюрпризов после сделки, необходимо предварительно провести тщательную проверку машины. Ниже представлен полный чек-лист, что поможет будущему владельцу сделать обоснованный выбор.

Проверьте документы

Просмотрите свидетельство о регистрации, технический паспорт, сертификат соответствия и договор купли-продажи. Важно убедиться, что VIN-код на кузове совпадает с указанным в документах. По VIN-коду можно проверить историю автомобиля на специализированных онлайн-сервисах — там отображаются данные об участии в ДТП, пробеге, наличии ограничений, кредитов или розыска.

Обратите внимание на внешний вид кузова

Тщательно осмотрите автомобиль в дневном свете. Сколы, царапины, ржавчина, неравномерный оттенок краски, следы шпаклевки или сварки могут свидетельствовать о ремонте после аварии. Особенно проверяйте стойки, пороги и места соединения элементов кузова — именно они чаще всего скрывают следы серьезных повреждений.

Оцените техническое состояние

Проверьте двигатель: нет ли посторонних шумов, дыма из выхлопной трубы, подтеков смазки или охлаждающей жидкости. Смотрите на уровень и цвет масла — если оно черное или с примесями, это свидетельствует о несвоевременном обслуживании. Коробка передач должна работать плавно, без рывков и скрежета. Если авто с автоматом — обратите внимание на задержки в переключении.

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Подвеску и тормоза следует протестировать во время короткого пробного заезда. Постукивание, скрипы, вибрации или провалы в педали тормоза — признаки износа или неисправностей. Также проверьте состояние шин: неравномерный износ может сигнализировать о проблемах с развалом-схождением или геометрией кузова.

Загляните в салон

Вытертый руль, сиденья, педали или кнопки могут указывать на больший пробег, чем указано на одометре. Проверьте, работает ли кондиционер, мультимедиа, фары, стеклоподъемники и другие опции.

Обязательно посетите СТО

Даже если автомобиль выглядит в отличном состоянии, профессиональная диагностика обнаружит скрытые дефекты. Это небольшая инвестиция, которая может сэкономить тысячи гривен в будущем.

Наконец, проверьте, не находится ли автомобиль в залоге, под арестом или в розыске. Это можно сделать на сайте МВД или с помощью услуг проверки по VIN-коду.

Помните: каждый пункт этого чек-листа — это ваша защита. Проверка авто перед покупкой не гарантирует идеальный результат, но значительно снижает риск. Лучше потратить несколько часов на внимательное освидетельствование, чем потом годами исправлять чужие ошибки.

autodosug По материалам:

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