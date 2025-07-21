Как проверить подержанное авто перед покупкой: чек-лист для покупателя — Finance.ua
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Как проверить подержанное авто перед покупкой: чек-лист для покупателя

Технологии&Авто
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Как проверить подержанное авто перед покупкой: чек-лист для покупателя
Как проверить подержанное авто перед покупкой: чек-лист для покупателя
Покупка подержанного автомобиля — это всегда риск, даже когда продавец кажется честным. Чтобы избежать финансовых потерь и неприятных сюрпризов после сделки, необходимо предварительно провести тщательную проверку машины. Ниже представлен полный чек-лист, что поможет будущему владельцу сделать обоснованный выбор.
  • Проверьте документы
Просмотрите свидетельство о регистрации, технический паспорт, сертификат соответствия и договор купли-продажи. Важно убедиться, что VIN-код на кузове совпадает с указанным в документах. По VIN-коду можно проверить историю автомобиля на специализированных онлайн-сервисах — там отображаются данные об участии в ДТП, пробеге, наличии ограничений, кредитов или розыска.
  • Обратите внимание на внешний вид кузова
Тщательно осмотрите автомобиль в дневном свете. Сколы, царапины, ржавчина, неравномерный оттенок краски, следы шпаклевки или сварки могут свидетельствовать о ремонте после аварии. Особенно проверяйте стойки, пороги и места соединения элементов кузова — именно они чаще всего скрывают следы серьезных повреждений.
  • Оцените техническое состояние
Проверьте двигатель: нет ли посторонних шумов, дыма из выхлопной трубы, подтеков смазки или охлаждающей жидкости. Смотрите на уровень и цвет масла — если оно черное или с примесями, это свидетельствует о несвоевременном обслуживании. Коробка передач должна работать плавно, без рывков и скрежета. Если авто с автоматом — обратите внимание на задержки в переключении.
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Подвеску и тормоза следует протестировать во время короткого пробного заезда. Постукивание, скрипы, вибрации или провалы в педали тормоза — признаки износа или неисправностей. Также проверьте состояние шин: неравномерный износ может сигнализировать о проблемах с развалом-схождением или геометрией кузова.
  • Загляните в салон
Вытертый руль, сиденья, педали или кнопки могут указывать на больший пробег, чем указано на одометре. Проверьте, работает ли кондиционер, мультимедиа, фары, стеклоподъемники и другие опции.
  • Обязательно посетите СТО
Даже если автомобиль выглядит в отличном состоянии, профессиональная диагностика обнаружит скрытые дефекты. Это небольшая инвестиция, которая может сэкономить тысячи гривен в будущем.
Наконец, проверьте, не находится ли автомобиль в залоге, под арестом или в розыске. Это можно сделать на сайте МВД или с помощью услуг проверки по VIN-коду.
Помните: каждый пункт этого чек-листа — это ваша защита. Проверка авто перед покупкой не гарантирует идеальный результат, но значительно снижает риск. Лучше потратить несколько часов на внимательное освидетельствование, чем потом годами исправлять чужие ошибки.
По материалам:
autodosug
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