Действительно ли вредно разряжать смартфон до 0% — Finance.ua

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Действительно ли вредно разряжать смартфон до 0%

Технологии&Авто
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Действительно ли вредно разряжать смартфон до 0%
Действительно ли вредно разряжать смартфон до 0%
Давний миф о пользе полной разрядки смартфона «в ноль» до сих пор живет среди многих пользователей, хотя современная наука давно доказала его вредность. Литий-ионные и литий-полимерные батареи плохо переносят глубокий разряд: когда напряжение элемента падает ниже 2,5−3 В, внутри происходят необратимые химические изменения.
В свою очередь это ускоряет деградацию анода, растет внутреннее сопротивление, и батарея теряет емкость быстрее.
Как показывают данные Battery University, если постоянно разряжать смартфон в ноль, ресурс аккумулятора сокращается в 3−4 раза. Исследования MIT подтверждают: длительный глубокий разряд может привести к коррозии коллектора тока и образованию металлического лития при зарядке — это уже риск короткого замыкания.
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Более того, у современных батарей есть контроллер, который при глубоком разряде может вообще заблокировать зарядку — телефон просто не включится без замены аккумулятора.

Как правильно заряжать смартфон

  • Эксперты и сами производители — Apple, Samsung и другие — рекомендуют держать заряд в пределах 20−80% и не доводить батарею до критического минимума.
  • Также нежелательно постоянно подзаряжать до 100% и оставлять устройство на зарядке надолго. Это поможет снизить нагрев и продлить жизнь аккумулятору.
Правильная привычка: ставить телефон на зарядку, когда остается 20−30%, и отсоединять, когда заряд приближается к 80%. Такой подход значительно замедляет естественный износ батареи и помогает избежать дорогостоящего ремонта или преждевременной замены.
По материалам:
itechua
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