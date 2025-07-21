Действительно ли вредно разряжать смартфон до 0% — Finance.ua

Действительно ли вредно разряжать смартфон до 0% 21.07.2025, 02:08 — Технологии&Авто

Действительно ли вредно разряжать смартфон до 0%

Давний миф о пользе полной разрядки смартфона «в ноль» до сих пор живет среди многих пользователей, хотя современная наука давно доказала его вредность. Литий-ионные и литий-полимерные батареи плохо переносят глубокий разряд: когда напряжение элемента падает ниже 2,5−3 В, внутри происходят необратимые химические изменения.

В свою очередь это ускоряет деградацию анода, растет внутреннее сопротивление, и батарея теряет емкость быстрее.

Как показывают данные Battery University, если постоянно разряжать смартфон в ноль, ресурс аккумулятора сокращается в 3−4 раза. Исследования MIT подтверждают: длительный глубокий разряд может привести к коррозии коллектора тока и образованию металлического лития при зарядке — это уже риск короткого замыкания.

Более того, у современных батарей есть контроллер, который при глубоком разряде может вообще заблокировать зарядку — телефон просто не включится без замены аккумулятора.

Как правильно заряжать смартфон

Эксперты и сами производители — Apple, Samsung и другие — рекомендуют держать заряд в пределах 20−80% и не доводить батарею до критического минимума.

Также нежелательно постоянно подзаряжать до 100% и оставлять устройство на зарядке надолго. Это поможет снизить нагрев и продлить жизнь аккумулятору.

Правильная привычка: ставить телефон на зарядку, когда остается 20−30%, и отсоединять, когда заряд приближается к 80%. Такой подход значительно замедляет естественный износ батареи и помогает избежать дорогостоящего ремонта или преждевременной замены.

itechua По материалам:

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