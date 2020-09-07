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Может ли предприниматель работать у нескольких работодателей одновременно - разъяснение Гоструда

Может ли предприниматель работать у нескольких работодателей одновременно - разъяснение Гоструда

Предприниматель, зарегистрированный в установленном законом порядке, имеет право работать по трудовому договору у одного или у нескольких работодателей.

Об этом рассказал главный государственный инспектор отдела по вопросам соблюдения законодательства о труде, занятости и других нормативно-правовых актов Татьяна Безотосная.

ФЛПы имеют право заключать трудовые договоры на одном или на нескольких предприятиях, учреждениях или организациях одновременно, если это не противоречит законодательству или коллективному договору и осуществляется по соглашению сторон.

“Согласно ст. 43 Конституции Украины каждый гражданин Украины имеет право на труд, а также на создание государством условий для полного выполнения этого права”, – сообщает эксперт.

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Работой по совместительству является выполнение работником основной работы, а также другой регулярной оплачиваемой работы по трудовому договору на том же или другом предприятии, в организации, учреждении или у гражданина (предпринимателя, частного лица) по найму.

Основным местом работы ФЛП является предприятие, в котором находится трудовая книжка данного работника.

Справка Finance.ua:

  • ФЛПы приносят Украине более 1 миллиарда долларов в год. Всего в Украине почти 2 миллиона предпринимателей и каждый из них платит в среднем 13 тысяч гривен ежегодно.
  • Министерство цифровой трансформации опубликовало ответы на основные вопросы об услугах для ФЛП на портале “Дія”.
  • Ограничений для ФЛП по количеству видов деятельности, которые могут быть внесены в Реестр плательщиков единого налога, НКУ не предусмотрено.

Как закрыть ФЛП 💼

По материалам Finance.UA
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