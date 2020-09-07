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Тенденции платежного мошенничества и портрет финансового преступника (инфографика)

Тенденции платежного мошенничества и портрет финансового преступника (инфографика)

По статистике мошенничества с платежными картами в 1-й половине 2020 года ежедневно в среднем осуществлялось 546 успешных для мошенников незаконных операций.

Об этом сообщила Олеся Данильченко, заместитель директора Ассоциации «ЕМА», руководитель Форума Безопасности Расчетов и Кредитов (ФБР и К), член консультационного совета по финансовым сервисам EC3 Europol, во время пресс-брифинга “Платежное и банкоматное мошенничество”.

До сих пор в Украине самым популярным остается финансовое мошенничество с использованием методов социальной инженерии. Именно так выманивают деньги у украинцев 71% мошенников.

Что такое социнженерия. Речь идет о введении в заблуждение граждан любыми способами для того, чтобы они разгласили свои персональные данные, реквизиты платежных карт, банковские коды и пароли мобильных операторов или осуществили перевод средств под психологическим воздействием в пользу мошенников. В большинстве случаев преступники пытаются выдать себя за сотрудников банка или мобильного оператора и активно выспрашивают конфиденциальные данные и личную информацию.

По опросу, 77% украинцев знают, что никому нельзя сообщать реквизиты карты и коды из банковских SMS. Однако 76%, столкнувшись с мошенничеством, разглашают реквизиты своей карты.

Сколько “зарабатывают” мошенники. Методы социальной инженерии продолжают набирать популярность у преступников, поскольку доход от таких операций в разы превышает доход от других методов платежного мошенничества. Так, средняя сумма незаконной операции с использованием социнженерии в 1-й половине 2020 года составила 3300 гривен. В то время как средняя сумма незаконной операции в интернете составляла 195 гривен.

Всего с начала года таким методом преступники получили более 100 млн гривен.

Справка Finance.ua:

  • Именно поэтому Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем ЕМА разработала образовательную игру на тему платежной безопасности «Здолай шахрая!» (https://game.ema.com.ua).

В чем заключается суть игры. Онлайн-игра “Здолай шахрая!» – это игра-симуляция, где игроки попадают в смоделированные ситуации различных видов платежного мошенничества.

Какие виды мошенничеств освещены в игре. В настоящее время игра состоит из 56 тематических частей, которые симулируют различные виды платежного мошенничества:

  • телефонное;
  • банкоматное и кредитное мошенничество;
  • похищение SIM-карты;
  • мошеннические розыгрыши призов;
  • опросы и интернет-магазины;
  • мошенничество на досках объявлений, в сферах трудоустройства и заработка в интернете, туризма и развлечений;
  • фишинг;
  • вредоносное программное обеспечение, программы-вымогатели;
  • гейминг-мошенничество и тому подобное.

По материалам Finance.UA
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