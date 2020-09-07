Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджете

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсон сообщил, что проект государственного бюджета на 2021 год подадут в Верховную Раду 15 сентября. Кроме того, он раскрыл некоторые подробности предстоящего проекта.

“15 сентября, так как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим 15 сентября”, – рассказал премьер.

По его словам:

рост ВВП планируется на 4,7%;

дефицит бюджета по плану будет 6%;

курс доллара, вписанный в бюджет, составит 29 грн.

Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году проект государственного бюджета на 2021 год примут вовремя.

Как предусматривает бюджетный кодекс Украины, Кабинет Министров утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.

Справка Finance.ua:

Ранее в Минфине озвучили прогноз по госбюджету на следующий год.

В Государственном бюджете Украины на 2021 год заложено 20 млрд грн на компенсацию “зеленого” тарифа производителям электроэнергии.

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