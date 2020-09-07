Шмыгаль рассказал, какими будут рост ВВП и курс доллара в новом бюджете

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Херсон сообщил, что проект государственного бюджета на 2021 год подадут в Верховную Раду 15 сентября. Кроме того, он раскрыл некоторые подробности предстоящего проекта.
“15 сентября, так как этого требует закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются, дискутируются. Мы их представим 15 сентября”, – рассказал премьер.
По его словам:
Шмыгаль выразил уверенность, что в этом году проект государственного бюджета на 2021 год примут вовремя.
Как предусматривает бюджетный кодекс Украины, Кабинет Министров утверждает и подает в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующий год.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифамВчера, 13:00 - 4020 24
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей RenaultВчера, 11:17 - 3756 24
В Украине предлагают взвешивать автобусы с пассажирамиВчера, 14:32 - 805 12
Доступность аренды жилья в городах Украины (инфографика)Вчера, 11:00 - 2012 5
Карантинные ограничения привели к росту уровня безработицы и сокращению объемов производства - эксперты2 ч. назад - 128 2
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифамВчера, 13:00 - 4020 24
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей RenaultВчера, 11:17 - 3756 24
Курс доллара рвется к рекордам за год: прогноз экспертовВчера, 21:00 - 2706 2
Доступность аренды жилья в городах Украины (инфографика)Вчера, 11:00 - 2012 5
Банки снизили ставки по депозитам для населенияВчера, 12:45 - 1482
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 317
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 454 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 725
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4753 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 314 1