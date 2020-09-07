Глава НБУ ожидает дальнейшего снижения процентных ставок

Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское снижение учетной ставки центробанка до 6%.

Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.

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“Мы видим, что трансмиссионный механизм по снижению ключевой ставки еще не сработал, и мы ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Соответствующим образом будут реагировать и ставки по кредитам”, – сказал он.

Шевченко отметил, что в динамике депозитных ставок уже наблюдаются некоторые сдвиги, в частности за полгода по состоянию на 1 июля средневзвешенная ставка по депозитам бизнеса снизилась более чем на 5 процентных пункта (п. п.) – почти до 5,3%, а по депозитам домохозяйств – на 3,2 п. п., до 10,5%.

“С начала года ставки кредитования снижены. Средневзвешенная ставка по кредитам для бизнеса по состоянию на конец августа составляла 9% годовых.

Ставки по кредитам для физлиц снижаются не так быстро, мы не видим там стремительного снижения процентных ставок, но все же оно есть”, – добавил он.

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