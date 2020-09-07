Глава НБУ ожидает дальнейшего снижения процентных ставок

Процентные ставки по кредитам и депозитам будут снижаться, поскольку они продолжат реагировать на июньское снижение учетной ставки центробанка до 6%.
Об этом сообщил глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Читайте также: Банки снизили ставки по депозитам для населения
“Мы видим, что трансмиссионный механизм по снижению ключевой ставки еще не сработал, и мы ожидаем дальнейшего снижения процентных ставок по депозитам. Соответствующим образом будут реагировать и ставки по кредитам”, – сказал он.
Шевченко отметил, что в динамике депозитных ставок уже наблюдаются некоторые сдвиги, в частности за полгода по состоянию на 1 июля средневзвешенная ставка по депозитам бизнеса снизилась более чем на 5 процентных пункта (п. п.) – почти до 5,3%, а по депозитам домохозяйств – на 3,2 п. п., до 10,5%.
“С начала года ставки кредитования снижены. Средневзвешенная ставка по кредитам для бизнеса по состоянию на конец августа составляла 9% годовых.
Ставки по кредитам для физлиц снижаются не так быстро, мы не видим там стремительного снижения процентных ставок, но все же оно есть”, – добавил он.
Вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей RenaultВчера, 11:17 - 3560 24
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифамВчера, 13:00 - 3732 21
В Украине предлагают взвешивать автобусы с пассажирамиВчера, 14:32 - 716 9
Доступность аренды жилья в городах Украины (инфографика)Вчера, 11:00 - 1872 5
Курс доллара рвется к рекордам за год: прогноз экспертовВчера, 21:00 - 2238 2
Украинцы будут платить за отопление по новым тарифамВчера, 13:00 - 3732 21
ЗАЗ объявил о начале производства автомобилей RenaultВчера, 11:17 - 3560 24
Курс доллара рвется к рекордам за год: прогноз экспертовВчера, 21:00 - 2238 2
Рост пенсий в Украине: сколько будут платить по инвалидностиВчера, 09:30 - 2062 1
Как защититься от угроз коллекторов или назойливых звонков из-за просроченного кредита соседаВчера, 09:00 - 2027
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 313
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink04.09.2020, 11:25 - 454 3
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)03.09.2020, 16:50 - 721
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализ02.09.2020, 11:55 - 4724 3
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 313 1