Что могут разрешить и запретить коллекторам в ближайшем будущем

Только за июль 2020 года НБУ получил 2532 письменные жалобы. Из этого числа 2096 – на финансовые компании, еще 436 – на банки. Три четверти жалоб – на достаточно грубые формы работы финучреждений относительно своих клиентов.

Об этом на MFO Summit 2020 рассказал Сергей Никифоров, исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины.

На что чаще всего жалуются:

круглосуточный прозвон с коротким интервалом на телефонный номер должника, членов его семьи, коллег;

обработка личных данных третьих лиц, которые не имеют отношения к кредиту и не давали соглашения на обработку личных данных;

распространение личных данных должников;

сбор, использование и распространение конфиденциальной информации о должнике в мессенджерах, соцсетях.

Что планируют изменить? Согласно изменениям, в ЗУ «Про потребительское кредитование» коллекторам разрешат:

контактировать не более 2-х раз в день с 8:00 до 20:00;

придерживаться этического поведения;

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придерживаться ЗУ «Про защиту персональных данных»;

аудио-, фото- и видеофиксация взаимодействий с клиентом (ее должны будут хранить 1 год).

При этом коллекторам нельзя будет:

контактировать с третьими лицами и обрабатывать их персональные данные;

игнорировать вопросы по деталям долга и предоставлять неправдивую информацию;

использовать изображения на конвертах из-за неправильного их толкования;

сообщать третьим лицам информацию про долг заемщика.

Стоит отметить, что все пункты этих норм еще обсуждаются и могут не быть включены в окончательную версию изменений к Законам.