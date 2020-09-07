Что могут разрешить и запретить коллекторам в ближайшем будущем

Только за июль 2020 года НБУ получил 2532 письменные жалобы. Из этого числа 2096 – на финансовые компании, еще 436 – на банки. Три четверти жалоб – на достаточно грубые формы работы финучреждений относительно своих клиентов.
Об этом на MFO Summit 2020 рассказал Сергей Никифоров, исполнительный директор Ассоциации участников коллекторского бизнеса Украины.
На что чаще всего жалуются:
Что планируют изменить? Согласно изменениям, в ЗУ «Про потребительское кредитование» коллекторам разрешат:
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При этом коллекторам нельзя будет:
Стоит отметить, что все пункты этих норм еще обсуждаются и могут не быть включены в окончательную версию изменений к Законам.
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