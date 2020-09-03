Рожкова рассказала, какая судьба ждет МФО и коллекторские компании

В Киеве проходит MFO summit 2020 — ежегодное профильное мероприятие о бизнесе, стратегии, источниках прибыли, трендах, рисках и технологиях в микрофинансировании.

Как рассказал Иван Евтушенко, генеральный директор компании Treeum (порталы Finance.ua и Minfin.com.ua), данный саммит — это продолжение помощи и исследования рынка микрофинансирования в 2020 году.

«За время карантина провели уже три бесплатных онлайн вебинара, которые были посвящены рынку МФО. Наша цель – чтобы опытные спикеры делились опытом, рассказали о виденье, как преодолевать проблемы, с которыми столкнулся рынок. Важно объединить лидеров рынка, услышать позицию регулятора, проанализировать и обсудить нововведения и ключевые данные», – отметил генеральный директор компании Treeum.

Одним из спикеров форума выступила и заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, те изменения, которые принес коронакризис в операционные модели и коммуникации, с одной стороны, усложнили жизнь, но с другой — стали серьезным стимулом к развитию и установке новых технологий в финансовом секторе. Тем более, что с 1 июля имеются существенные изменения.

«1 июля НБУ официально стал регулятором небанковского финансового сектора, хотя взаимодействовать мы начали еще 2 года назад. За это время мы как регулятор очень многому научились от МФО. Стоит отметить, что сегмент небанковского финсектора — это наиболее динамичный сегмент. Во-первых, за последние 3 года количество таких компаний выросло почти на 30%. Во-вторых, МФО активно внедряют различные новейшие подходы и увеличивают кредитные портфели», – отметила заместитель председателя НБУ.

При этом Рожкова подчеркивает, что на рынке должен быть баланс.

«С одной стороны, на рынке можно наблюдать рост проблемных портфелей из-за пандемии, и регулятор понимает, что это фактически потери капитала компаний. С другой – НБУ фиксирует напряженную ситуацию на рынке взыскания проблемных долгов», – говорит Рожкова.



Екатерина Рожкова, заместитель главы НБУ на MFO summit 2020

По ее словам, вместе со сплитом НБУ получил мандат защиты прав потребителей финуслуг. И за последний месяц регулятор столкнулся с примерно 1 тыс. жалоб, из них 80% — на финкомпании. Большинство жалоб на методы и механизмы по взысканию проблемной задолженности.

Почему не платят? В первую очередь, из-за коронакризиса, уверенна Рожкова.

«Люди не работали, не получали зарплату, часть потеряла работу полностью или частично. Но большая часть проблемы — это то, что обращаясь за потребительским кредитом, большинство людей не осознает условия, на которых они этот заем берут. Люди не понимают стоимость этой услуги, не понимают механизмов взыскания», – говорит Рожкова.

Что с этим планирует делать НБУ? Нацбанк разработал ряд рекомендаций для банков, и сейчас эти законы уже вступили в силу. Речь идет и о требованиях к рекламе, и к информации, которая предоставляется потребителю, когда банк предоставляет кредит, и тому подобное. Подобные вещи сейчас разрабатываются и для МФО.

«МФО ждет та же судьба, что и банки: им предстоит привести в соответствие договора и документы, и унифицировать их к тому виду, чтобы люди понимали, на каких условиях они получают ссуду. Это поможет избавиться от головной боли и многим МФО. Не будет столько жалоб на сами финкомпании и коллекторские организации», – уверена Рожкова.

Вторым направлением будет работа над повышением финансовой грамотности потребителей. В Нацбанке планируют научить людей правильно считать и читать условия кредитования.

Еще одним обязательным направлением будет совершенствование деятельности коллекторских компаний. Сейчас, по словам Рожковой, нарабатываются изменения в Закон «О потребительском кредитовании». Такой шаг является важным из-за «антигуманных» методов, которые используют некоторые коллекторы. Также сейчас на финальном этапе находятся методические рекомендации для коллекторов.