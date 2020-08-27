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День финансов, 31 августа: новое карантинное зонирование, обязательный техосмотр, прогноз курса на осень

День финансов, 31 августа: новое карантинное зонирование, обязательный техосмотр, прогноз курса на осень

Понедельник, 31 августа: в последний день лета новости, как и погода, были жаркими:

Начало действовать новое карантинное зонирование. В Украине с понедельника, 31 августа, вступило в силу новое карантинное зонирование. Деление производится в рамках адаптивного карантина, который действует в Украине с 1 августа. В состав соответствующих зон входят следующие 👉 города и районы.

Банкиры спрогнозировали курс гривны на осень. Гривна, по мнению банкиров, до конца сентября 2020 года может ослабнуть максимум до 28,2 грн/$1 ввиду сезонных факторов, в частности из-за возврата рынка к деловой активности и очередного запуска экономики. Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин назвал причины стабилизации курса гривны к доллару.

Средняя зарплата на уровне 15 тысяч. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что ожидает уже на 2022 год средние зарплаты по стране 15 тыс. грн. Также он отметил, что в июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тыс. гривен. При этом ограничение зарплат топ-менеджменту госбанков отменено. Министр социальной политики Марина Лазебная назвала категорию населения, на которую больше всего повлияет повышение минималки.

Стаж для выхода на пенсию. В Минсоцполитики сообщили, сколько лет стажа нужно, чтобы выйти на пенсию. Право выхода на пенсию определяется с учетом нескольких факторов: достижения установленного законодательством возраста; обретения необходимого страхового стажа и наличия обстоятельств, являющихся основанием для досрочного выхода на пенсию.

Обязательный техосмотр: к чему готовиться украинским водителям. До конца текущего года Мининфраструктуры планирует ввести обязательный техосмотр для всех видов транспорта, а не только для коммерческого. Такое решение обусловлено тем, что Украина должна выполнять требования Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Для кого техосмотр будет обязательным, а кому не придется проходить проверку – читайте.

Уголовная ответственность за мошенничество с НДС. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона, которым предлагается добавить в Уголовный кодекс статью за мошенничество с НДС. Документ предусматривает создание Бюро экономической безопасности и определяет его законодательную базу. Что сочтут преступлением и наказание за нарушение – смотрите здесь.

По материалам Finance.UA
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